Segway dévoile sa nouvelle trottinette à intelligence artificielle au salon Micromobility Europe

AMSTERDAM , 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Segway, leader mondial des solutions de micro-mobilité, dévoile son dernier modèle de trottinette électrique à intelligence artificielle (IA) au salon Micromobility Europe (MME) 2022, le salon professionnel le plus influent du secteur, qui se tient cette semaine aux Pays-Bas.

La S90L, qui sera présentée pour la première fois au MME 2022, est une trottinette électrique dotée d'un vaste éventail de technologies d'intelligence artificielle optimisées pour une utilisation partagée. Les régulateurs et les exploitants de parcs automobiles exigeant un renforcement de la sécurité et de la durabilité des véhicules partagés, les constructeurs ont toujours fait appel à des solutions tierces pour assurer des fonctions telles que la détection des voies de circulation et la détection de stationnement. La S90L de Segway est une première dans le secteur : toutes les technologies d'intelligence artificielle, des capteurs intelligents aux algorithmes, sont conçues et développées sur une seule plateforme intégrée, le Segway Pilot.

Alimenté par les dernières technologies d'intelligence artificielle de Qualcomm et par les capacités de Segway en matière de vision par ordinateur et d'apprentissage approfondi, Segway Pilot est un système qui détecte de manière autonome divers éléments dans un environnement urbain, tels que les trottoirs, les places de stationnement et les piétons, tout en préservant la vie privée en floutant les visages à la prise de vue. Grâce à des signaux visuels et vocaux, les véhicules équipés de Segway Pilot, tels que la S90L, fournissent des conseils et une assistance en temps réel aux conducteurs, améliorant ainsi la sécurité. Segway Pilot contrôle les différents espaces de stationnement pour les opérateurs et incite les usagers à adopter un comportement responsable en matière de stationnement.

« Nous sommes fiers des capacités de Segway Pilot en matière de conduite semi-autonome, a déclaré Yusen Qin, concepteur d'algorithmes et responsable de la direction générale de la R&D en IA et robotique de Segway-Ninebot. L'IA facilite l'adaptation de la micromobilité partagée à l'évolution des environnements urbains et des exigences réglementaires, et Segway se réjouit de travailler avec ses partenaires pour proposer des solutions innovantes sur une plateforme accessible. »

En plus de la S90L, Segway présente à Amsterdam sa gamme complète de véhicules électroniques partagés, tels que les vélos et les cyclomoteurs électriques. Chaque véhicule est doté de fonctionnalités intelligentes uniques, allant du blocage électrique des roues à la détection automatique des casques. Nombre de ces modèles sont déjà utilisés par des leaders de la micromobilité partagée tels que Lyft, Tier et Helbiz.

Alan Zhao, directeur général de la division commerciale de la mobilité chez Segway-Ninebot, estime que la micromobilité partagée connaît une nouvelle phase de croissance dans le monde post-pandémie. « Les citoyens du monde entier sont plus conscients que jamais de la nécessité d'un transport écologique, et Segway est bien placé pour aider le secteur de la micromobilité partagée à répondre à ces nouvelles demandes. » En début d'année, Segway a célébré la production de sa dix-millionième trottinette électrique, une étape considérable malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Aux côtés de plus de 1 000 acteurs du secteur, Segway soutient le thème « l'aube de l'IA et de la micromobilité » au MME 2022. L'entreprise prône le mélange de l'IA et de l'IdO (internet des objets) non seulement dans les véhicules électriques partagés, mais aussi dans leur intégration logicielle et matérielle sous forme de plateformes accessibles.

