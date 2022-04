/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mardi 19 avril 2022/

15 h 00

Le premier ministre et le ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch, feront une annonce sur les soins de longue durée. Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor, seront présents. Un point de presse suivra.