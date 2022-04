Amazon Canada fait don de 250?000 $ à des organismes de la région de Peel





À l'occasion d'une journée spéciale axée sur la communauté de Peel, les employés d'Amazon se réunissent avec des dignitaires locaux afin d'assister au grand dévoilement de la cuisine de formation communautaire Amazon à la Seva Food Bank et de l'espace bien-être pour personnes âgées Amazon à Indus Community Services

TORONTO, le 15 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Amazon Canada a organisé la première Journée Amazon de la communauté de Peel (Amazon Peel Community Day) en partenariat avec Seva Food Bank, une banque alimentaire, et Indus Community Services, un organisme communautaire. À l'occasion de cet évènement, des employés d'Amazon de toute la région de Peel se sont réunis avec des dignitaires locaux, dont le ministre des Transports, Omar Alghabra, et la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, pour rendre hommage à la communauté en faisant don de 125?000 $ à chacun des organismes partenaires. Les fonds serviront à appuyer deux nouvelles créations : la cuisine de formation communautaire Amazon (Amazon Community Teaching Kitchen) de la Seva Food Bank, ainsi que l'espace bien-être pour personnes âgées Amazon (Amazon Senior Wellness Space) d'Indus Community Services.

«?Chez Amazon, nous tenons profondément à offrir à notre équipe des possibilités de redonner aux communautés où nous nous trouvons, et à soutenir celles-ci?», a affirmé Prajwal Bhaskar Joshi, directeur général adjoint du centre Amazon YYZ2. «?Nous souhaitons non seulement avoir un impact positif à long terme sur ces communautés, mais aussi inciter nos employés à prendre part aux projets caritatifs locaux qui leur tiennent à coeur.?»

La Journée Amazon de la communauté de Peel a débuté à la Seva Food Bank, où des employés de première ligne d'Amazon se sont réunis avec le ministre des Transports, Omar Alghabra, et la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, pour dévoiler la nouvelle cuisine de formation communautaire Amazon. Après une brève présentation du chèque, tous les participants ont rejoint le célèbre chef Devan Rajkumar dans la cuisine afin de préparer une salade végétarienne de haricots destinée au programme Langar on Wheels, conçu pour fournir des repas culturellement adaptés aux membres de la communauté locale dans le besoin.

«?Tout au long de la pandémie, on a eu recours à la Seva Food Bank 50 p. cent de plus qu'auparavant, et ce sont des dons comme ceux d'Amazon qui nous aident à continuer à servir la communauté locale?», a déclaré Kulvir Singh Gill, président du conseil d'administration de la Seva Food Bank. «?La nouvelle cuisine de formation communautaire Amazon servira à l'enseignement de compétences qui aideront les bénéficiaires de la banque alimentaire à obtenir un emploi dans l'industrie alimentaire, ce qui leur permettra d'améliorer leur qualité de vie.?»

Plus tard dans l'après-midi, un autre groupe d'employés d'Amazon de la région de Peel s'est réuni à Indus Community Services, où il a rejoint le ministre Alghabra et la mairesse Crombie pour voir un aperçu du nouvel espace bien-être pour personnes âgées Amazon, encore en construction, et contribuer à y peindre un mur. Une fois terminés, les locaux serviront à offrir divers programmes de mieux-être et d'épanouissement destinés aux aînés du secteur, notamment des programmes d'art, de danse et de yoga.

«?Le nouvel espace bien-être pour personnes âgées Amazon enrichit grandement Indus Community Services. Il représentera pour les aînés locaux une source de joie et renforcera leur sentiment d'appartenance?», a déclaré Gurpreet Malhotra, chef de la direction d'Indus Community Services. «?Nous remercions Amazon d'avoir fait équipe avec nous et sommes ravis de voir que des membres de l'équipe de l'entreprise aient pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui.?»

En 2020, Amazon a fait don de plus de 10 millions de dollars à des oeuvres de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif d'un bout à l'autre du Canada, notamment des organisations consacrées à la satisfaction de besoins immédiats qui fournissent de la nourriture, des logements, ou encore des articles de base pour les enfants et leur famille.

«?Le don versé par Amazon à la Seva Food Bank et à Indus Community Services aura une incidence peu commune sur un segment très important de la région de Peel?», a déclaré le ministre des Transports Omar Alghabra. «?Nous sommes reconnaissants à l'entreprise d'avoir choisi d'investir dans des organismes qui soutiennent ceux qui vivent et travaillent à Peel et qui tiennent compte de la nature diversifiée de notre communauté.?»

«?Je tiens à remercier Amazon d'avoir fait un don à ces deux incroyables organismes de Mississauga. Cela montre vraiment l'engagement de l'entreprise à renforcer notre communauté et à aider nos résidents?», a déclaré la mairesse Bonnie Crombie. «?Je suis fière de savoir que depuis plus de 10 ans, Amazon est ici, à Mississauga, et continue de trouver de nouvelles façons d'avoir un impact positif sur notre communauté.?»

Organisme d'aide communautaire accrédité et sans but lucratif, Indus Community Services (Indus) se consacre à servir les collectivités depuis 35 ans. Cet organisme de bienfaisance enregistré est soutenu par ses donateurs et par les trois ordres de gouvernement. Grâce à un personnel professionnel de plus de 140 personnes, Indus est un chef de file dans la prestation de services culturellement adaptés aux nouveaux arrivants, aux familles, aux femmes et aux aînés.

La Seva Food Bank est la première grande initiative de Sikhs Serving Canada, un organisme sans but lucratif enregistré qui mobilise les sikhs dans le cadre d'une variété d'initiatives communautaires locales profitant à tous les Canadiens. Seva s'est donné pour tâche de relever les défis liés à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et au renouveau économique pour les familles à faible revenu de sept codes postaux à Mississauga.

