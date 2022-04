Aider plus de Canadiens à rouler en véhicule électrique





VICTORIA, BC, le 11 avril 2022 /CNW/ - Les demandes des Canadiens sont claires : de l'air pur, de bons emplois, un environnement sain et une économie forte. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour qu'il soit plus facile et abordable pour les Canadiens de partout au pays de rouler en véhicule zéro émission (VZE), tout en aidant le secteur de l'automobile à les fabriquer ici même, au Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a présenté aujourd'hui les grandes mesures prévues dans le Budget 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, afin d'aider les Canadiens à faire la transition vers les VZE.

Parmi les mesures proposées dans le Budget 2022, notons les suivantes :

Établir un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques en finançant l'infrastructure de recharge dans des communautés de toutes les tailles au moyen d'investissements de l'ordre de 500 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada et de l'injection de 400 millions de dollars dans le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro, à l'appui de notre objectif d'ajouter 50?000 bornes de recharge à l'échelle du pays.

Le Budget 2022 et le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur et une économie forte, qui a été publié récemment, nous assureront un air pur et une économie forte. C'est en mettant les Canadiens aux commandes de voitures et camions zéro émission que nous aiderons les gens à épargner sur l'essence, tout en luttant contre les changements climatiques, en faisant croître notre économie et en offrant un meilleur avenir à tous.

Citations

«?L'un des meilleurs moyens de réduire la pollution est de favoriser l'usage de véhicules non polluants. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour qu'il soit plus facile et abordable pour les familles canadiennes de choisir un véhicule électrique comme prochaine voiture. Nous voulons également créer des emplois et faire croître l'économie en assurant la fabrication de ces véhicules ici même, au Canada. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres qui illustre comment notre plan sera avantageux pour l'environnement, l'économie et les familles.?»

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

«?Les transports routiers représentent 20 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Il sera essentiel de réduire ce pourcentage dans le cadre de notre lutte contre les changements climatiques, et c'est exactement ce que le Budget 2022 réussira à faire en assurant que les Canadiens paient moins cher pour rouler en véhicule zéro émission et en contribuant à aménager une infrastructure de recharge fiable.?»

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

Faits saillants

Le gouvernement du Canada a récemment fait paraître le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte , une approche ambitieuse et réaliste qui présente une voie à suivre secteur par secteur permettant au Canada de respecter sa nouvelle cible climatique visant à réduire ses émissions d'au moins 40 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et de nous placer en voie d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

En date du 31 mars 2022, le gouvernement du Canada a approuvé des projets qui mèneront à la mise en place de plus de 25?000 nouvelles bornes de recharge et de 19 postes de ravitaillement en hydrogène partout au pays.

