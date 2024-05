Le Mini PC GEEKOM A8 alimenté par l'IA est maintenant offert à partir de 749 $





TAIPEI, 20 mai 2024 /CNW/ - Le très attendu GEEKOM A8, un Mini PC alimenté par l'IA de nouvelle génération avec processeur Ryzen 8040 HawkPoint d'AMD, est maintenant disponible.

Le Mini PC A8 est doté d'un boîtier métallique aux coins arrondis et au fini mat anodisé, ce qui lui procure un look magnifique et élégant. Plus petit que la paume d'une main, ce Mini PC s'adapte facilement à tous les types de disposition de bureau et embellit instantanément tout espace de travail.

Il existe deux variantes du GEEKOM A8, les utilisateurs ont la possibilité de choisir entre deux processeurs de la même famille HawkPoint d'AMD : Le Ryzen 7 8845HS et le Ryzen 9 8945HS. Les deux puces sont dotées d'une architecture quatre coeurs CPU Zen 8, de 16 fils, d'une mémoire cache L3 de 16 Mo, d'une unité graphique intégrée (GPU) Radeon 780M d'AMD ainsi que d'une unité de traitement neuronal Ryzen AI, mais le Ryzen 9 8945HS est conçu pour offrir des performances légèrement supérieures, grâce à ses fréquences de CPU et de GPU plus élevées.

Grâce à une unité de traitement neuronal grandement améliorée, le modèle A8 peut exécuter 60 % plus de tâches liées à l'IA avec les mini ordinateurs personnels dotés des puces 7040 de nouvelle génération de Ryzen, ce qui permet d'entrer dans une nouvelle ère d'informatique basée sur l'IA. Pour le consommateur moyen, le Mini PC A8 trouve rapidement des réponses à toutes les questions et transforme facilement les textes en images et en vidéos. Pour l'utilisateur professionnel, le Mini PC A8 résume les notes, transcrit les appels et rédige les procès-verbaux des réunions de façon automatique. Pour les créateurs de contenu professionnels, le A8 offre un montage photo alimenté par l'IA beaucoup plus rapide, une sortie vidéo plus rapide et une fonction multitâche plus rapide, contribuant à donner vie aux idées les plus ambitieuses. Grâce à la nouvelle technologie de refroidissement IceBlast 1.5, le A8 reste frais et stable, même lorsque la charge de travail est importante.

En plus de ses puissantes performances, le Mini PC A8 offre également un large éventail de ports, dont quatre ports USB-A (y compris trois ports USB3.2 Gen2), deux ports HDMI2.0, un port USB4 de 40 Gbit/s, un port de type C multifonction, une fente SDXC et une fiche audio de 3,5 mm. Le Mini PC permet la connexion à un processeur graphique électronique, à une capacité de stockage portable ultra haute vitesse ou jusqu'à quatre écrans 4K.

Le A8 est maintenant en vente sur Amazon et sur le site Web indépendant de GEEKOM. Le prix des versions 8845HS et 8945HS est de 749 $ et 899 $, respectivement. Quelle que soit l'option CPU, chaque unité est déployée avec une mémoire vive double canal SO-DIMM DDR5-5600 de 32 Go, un disque SSD M.2 2280 PCIe4.0x4 rapide de 1 To, une carte sans fil qui prend en charge Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, et une copie sous licence du système d'exploitation Windows 11.

