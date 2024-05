Vantiva déploie le nouveau routeur fibre et le répéteur Mesh Wi-Fi 6 de Vodafone pour améliorer l'expérience du haut débit à domicile





Les deux équipements domestiques (CPE) bénéficient de l'expertise Wi-Fi de Vantiva pour permettre la connexion de plus de 100 appareils intelligents à ultra-haute vitesse

PARIS, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Vantiva (Euronext Paris: VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau (NSP) de connecter les consommateurs du monde entier, a annoncé aujourd'hui avoir renforcé son partenariat de longue date avec Vodafone UK, le plus important fournisseur de fibre optique du Royaume-Uni, par l'introduction du routeur Power Hub équipé du Wi-Fi 6 et du Super Wi-Fi 6 Booster. Ces équipements domestiques (CPE) tirent parti de l'expertise de Vantiva en matière d'antennes Wi-Fi pour offrir une auto-optimisation intelligente du Wi-Fi qui fournit automatiquement la connectivité la plus rapide à tous les appareils. Le routeur et le booster sont conçus pour offrir aux consommateurs une expérience Wi-Fi de qualité supérieure pour toute la maison, et à un coût raisonnable, avec la capacité de connecter de manière fluide plus de 100 appareils intelligents à des vitesses allant jusqu'à 910 Mbps.

« Le lancement du routeur Power Hub et du Super Wi-Fi 6 Booster est le dernier exemple du leadership continu de Vodafone UK dans l'apport de solutions de connectivité avancées à ses clients », a déclaré Mercedes Pastor, Directrice exécutive des activités commerciales Eurasie de Vantiva. « C'est un pas de plus dans notre partenariat de longue date pour offrir des solutions de pointe sur ce marché. Les performances Wi-Fi exceptionnelles s'appuient sur toute l'expertise de Vantiva, de la conception des antennes aux environnements de test uniques, afin d'offrir la meilleure expérience sans fil à domicile. »

Le nouveau routeur Power Hub de Vodafone UK est conçu pour la configuration de réseau de fibre optique à domicile et est facilement adaptable aux demandes actuelles et futures de connectivité à la maison. Le Super Wi-Fi 6 Booster fonctionne parfaitement avec le Power Hub pour offrir une couverture efficace dans tout le domicile et est compatible avec les versions actuelles et précédentes des passerelles Vodafone. La capacité Wi-Fi mesh du répéteur adapte la connectivité pour offrir aux clients une couverture Wi-Fi optimale.

Poursuivant son implication en faveur de l'environnement, Vantiva développe des produits respectueux à faible empreinte carbone. Le boîtier de ces appareils est ainsi fabriqué à partir de 95 % de plastique recyclé. L'emballage a été conçu en utilisant 85 % de papier recyclé, imprimé avec de l'encre de soja et sans plastique.

Depuis 2018, Vantiva et Vodafone UK collaborent pour apporter des solutions innovantes sur le marché à travers de multiples plateformes de produits, dont la fibre depuis 2022, lorsque les deux entreprises ont introduit la première passerelle Wi-Fi 6E au Royaume-Uni, offrant une connectivité haut débit aux foyers à travers le pays.

Le routeur Wi-Fi 6 Power Hub et le Super Wi-Fi 6 Booster de Vodafone représentent les dernières étapes stratégiques dans l'engagement continu de Vantiva à fournir des technologies ouvertes et innovantes pour les NSP et les opérateurs de télévision payante. L'objectif de Vantiva est d'apporter une connectivité sans faille et des expériences de divertissement premium aux consommateurs, en créant des équipements haut de gamme et en s'associant avec les entreprises les plus innovantes de l'écosystème de la maison connectée.

