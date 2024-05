La série de caméras réseau de Dahua obtient la certification CC EAL 3+





HANGZHOU, Chine, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fournisseur de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, est fier d'annoncer que ses caméras réseau ont obtenu le certificat Critères Communs (CC) EAL 3+. Cette réussite démontre l'engagement de Dahua à fournir des solutions sécurisées et fiables conformes aux normes de sécurité des informations et aux meilleures pratiques les plus élevées de l'industrie.

La certification EAL (Evaluation Assurance Level) 3+, délivrée par les Critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information (CC), représente une norme industrielle largement utilisée pour évaluer les caractéristiques de sécurité des produits et systèmes informatiques. Elle a été reconnue par 31 pays membres de l'organisation Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA), qui comprend les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Japon, etc.

En tant que norme de sécurité de l'information faisant autorité et la plus influente au monde, l'obtention du certificat CC EAL 3+ vérifie les mesures robustes prises par Dahua contre les menaces potentielles à la sécurité tout au long des processus de R&D, de production et de livraison. Cela signifie également que les capacités de gestion de la sécurité de l'information de Dahua sont conformes aux normes industrielles internationalement reconnues.

Le processus de certification comprend des tests et des évaluations complets de l'environnement de développement et de production de Dahua, de la chaîne d'approvisionnement, de l'évaluation des vulnérabilités, de la sécurité du personnel, ainsi que de nombreux autres aspects. L'évaluation de la sécurité est réalisée par SGS Brightsight, un laboratoire d'évaluation de la sécurité de renommée mondiale situé aux Pays-Bas et approuvé par le Netherlands Scheme for Certification in the Area of IT Security (NSCIB).

« Chez Dahua, nous donnons la priorité aux besoins de sécurité et à la confiance de nos clients. Avec la certification CC EAL 3+, les clients peuvent être sûrs qu'ils investissent dans une solution sûre et fiable qui offre une tranquillité d'esprit inégalée, protégeant leurs actifs et garantissant des opérations ininterrompues », a déclaré Max Xiang, directeur des produits IPC chez Dahua Technology.

Dahua suit toujours les meilleures pratiques de l'industrie et maintient les normes de sécurité les plus élevées dans tous les aspects des opérations de l'entreprise. Outre la sécurité des produits et la protection de la vie privée, Dahua met en oeuvre des mesures strictes de contrôle de la qualité pour renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Pour aller de l'avant, Dahua restera dédiée à l'avancement de l'industrie de la sécurité grâce à des solutions innovantes et sécurisées, en améliorant encore ses capacités de cybersécurité et de protection des données, et en travaillant avec des partenaires de l'industrie pour construire un environnement AIoT digne de confiance.

