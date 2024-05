RQM+tm lance le module Fern.aitm Smart Authoring pour la technologie médicale





RQM+, l'un des principaux fournisseurs de services de technologie médicale, est fier d'annoncer le lancement du module Fern.ai Smart Authoring. La plateforme révolutionnaire Fern.ai inclut désormais Smart Authoring en plus de Systematic Literature Review. Ensemble, ces modules sont destinés à transformer le paysage de la documentation réglementaire pour la technologie médicale, en améliorant la conformité, la précision et l'efficacité.

À mesure que le secteur de la technologie médicale évolue, les exigences réglementaires deviennent de plus en plus complexes. Le module Smart Authoring de Fern.ai est conçu pour relever ces défis de front, en offrant une solution intelligente qui automatise et harmonise la création, la gestion, la préparation et la maintenance continue des documents réglementaires.

Principales caractéristiques et avantages :

Source de vérité unique : les clés intelligentes et profils de produits fournissent une source unique de vérité avec un contrôle des versions et une terminologie et un style communs

les clés intelligentes et profils de produits fournissent une source unique de vérité avec un contrôle des versions et une terminologie et un style communs Gestion et alignement des modèles : mise à jour rapide du contenu du profil de produit et ajout automatique d'informations sur le produit dans les modèles

mise à jour rapide du contenu du profil de produit et ajout automatique d'informations sur le produit dans les modèles Liens dynamiques entre les documents : les clés intelligentes s'adaptent facilement aux changements de contenu et permettent la collaboration entre les auteurs

les clés intelligentes s'adaptent facilement aux changements de contenu et permettent la collaboration entre les auteurs Amélioration de la collaboration au sein de l'équipe : donne accès aux utilisateurs interfonctionnels à des commentaires et à des modifications sur la plateforme

donne accès aux utilisateurs interfonctionnels à des commentaires et à des modifications sur la plateforme Harmonisation des revues de littérature : réalisation de revues de littérature dans Fern.ai et ajout des résultats directement dans la documentation produit grâce à l'intégration de Smart Authoring

Fern.ai Smart Authoring répond au besoin critique de rapidité et de précision pour les documents réglementaires en préparation des soumissions, aidant les fabricants à réduire le temps de mise sur le marché de leurs produits innovants. En automatisant les tâches répétitives et en garantissant la cohérence des documents réglementaires, cette plateforme permet aux équipes de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, ce qui se traduit par une efficacité et une innovation accrues au sein de l'organisation.

« Le module Smart Authoring de Fern.ai représente un bond en avant significatif pour l'industrie des dispositifs médicaux », déclare John Potthoff, directeur général de RQM+. « En exploitant la puissance de l'IA et de l'automatisation, nous simplifions non seulement la création, la gestion et la maintenance de la documentation réglementaire, mais plus important encore, cela permet aux fabricants de mettre sur le marché des dispositifs qui sauvent des vies plus rapidement et avec une plus grande confiance. Cette plateforme change la donne pour les professionnels des affaires réglementaires et l'industrie de la technologie médicale dans son ensemble. »

Avec le lancement du module Smart Authoring de Fern.ai, RQM+ réaffirme son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence en tant que fournisseur de services de technologie médicale. Basé sur l'expertise éprouvée en IA de notre partenaire de développement instrumental Giotto.ai, le module Smart Authoring ouvre la voie à un avenir plus efficace et plus conforme dans le domaine de la technologie médicale.

Pour plus d'informations sur Fern.ai Smart Authoring, rendez-vous sur Fern.ai.

À propos de RQM+

RQM+ est un fournisseur mondial de services de technologie médicale dont l'objectif est d'accélérer la conformité et la réussite commerciale. Grâce à notre expertise inégalée et à notre connaissance du secteur, nous fournissons des solutions spécialisées et accélérons le parcours tout au long du cycle de vie des produits pour les entreprises de dispositifs médicaux et de DIV, de la conception à la commercialisation et à l'après-marché.

Notre portefeuille de services permet de fournir des solutions de bout en bout sur l'ensemble du cycle de vie des produits médicaux, grâce à nos :

Conseil en matière de réglementation et de qualité

Services de laboratoire (Jordi Labs)

Essais cliniques

Remboursement

Solutions technologiques

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 mai 2024 à 15:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :