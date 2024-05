Zycus dévoile la nouvelle génération de la puissance d'approvisionnement avec les innovations de la GenAI, lors de la conférence Horizon 2024





Zycus, pionnier de l'utilisation des solutions d'IA générative dans le processus Source-To-Pay, a suscité une vague d'innovation lors de sa conférence annuelle sur les marchés publics, Horizon 2024. Cet événement a permis de présenter une gamme révolutionnaire d'avancées de la GenAI, conçues pour accroître l'automatisation, l'intelligence et l'efficacité tout au long du processus Source-to-Pay (S2P).

Zycus révolutionne l'approvisionnement grâce à Merlin

Zycus a présenté une approche à deux volets pour l'approvisionnement alimenté par la GenAI :

Merlin Assist Chatbot : intégré à Microsoft Teams, cet assistant IA joue le rôle de « porte d'entrée » de l'approvisionnement, permettant aux utilisateurs de poser des questions, d'extraire des informations sur les contrats, de générer des résumés, d'élaborer des stratégies et de rationaliser les flux de travail, le tout dans l'environnement familier de Teams. Comme nous le disons chez Zycus, l'IA est la nouvelle interface utilisateur.

Puissance des applications Merlin GenAi : assurées par AppXtend, ces applications permettent de décupler l'efficacité et l'efficience, en traitant des tâches essentielles avec Insight Studio, telles que la rationalisation des approbations, l'automatisation de la gestion des risques contractuels, la simplification de l'approvisionnement, l'amélioration de la comptabilité fournisseur, l'automatisation de la gestion des projets, la simplification de la gestion des risques fournisseurs et la validation des rapports.

« Merlin GenAI de Zycus s'attaque aux points critiques du processus S2P, en allant au-delà de l'automatisation de base comme le traitement des factures ou l'affectation des utilisateurs », a déclaré le responsable des achats indirects d'une entreprise du Global 500 lors de la conférence Horizon.

Aatish Dedhia, fondateur et CEO de Zycus, a souligné les points suivants : « Avec plus de 20 ans d'innovation ciblée sur l'IA, dont cinq ans avec la plateforme Merlin AI, Zycus a créé des ensembles de données solides et bien gérées, garantissant une formation efficace des modèles GenAI et une compréhension différenciée des besoins des clients. Le cadre de notre API AppXtend permet un développement et un déploiement rapides, ainsi qu'une solide intégration de la GenAI dans les processus S2P ».

Validé par le secteur : Microsoft reconnaît le leadership de Zycus

« L'IA va transformer la façon de travailler des individus, des équipes et des entreprises ». a déclaré Samik Roy, directeur exécutif des grandes entreprises et des PME, Microsoft Inde. « Zycus a ajouté Azure OpenAI pour intégrer l'IA dans ses opérations quotidiennes. L'impact quantitatif est très encourageant. À partir d'expériences personnalisées aux flux de travail rationalisés, l'IA va devenir la pierre angulaire du succès de Zycus ».

Zycus Horizon : un tremplin pour le leadership en GenAI

Horizon 2024 a servi de puissante plateforme à Zycus pour asseoir son leadership en matière de solutions d'approvisionnement basées sur la GenAI, et permettre aux entreprises de réaliser d'importants gains d'efficacité, d'agilité, d'économies de coûts et de bénéficier d'un avantage concurrentiel.

À propos de Zycus

Zycus est le leader des solutions Source-to-Pay (S2P), pionnier de la première plateforme au monde alimentée par l'IA générative qui fait en sorte que la rapidité et l'efficacité des achats soient décuplées. Zycus est un partenaire de confiance pour les grandes entreprises mondiales, régulièrement reconnu par des analystes de premier plan tels que Gartner et Forrester.

