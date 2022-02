Invitation aux médias - Dévoilement de la stratégie gouvernementale en matière d'achat québécois





QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, rendra publique une nouvelle stratégie d'approvisionnement pour les ministères, les organismes et les entreprises du gouvernement du Québec. La ministre sera alors accompagnée de son adjoint parlementaire, Simon Allaire.

DATE : Jeudi 3 février



HEURE : 11 h 30* (après la période de questions)



LIEU : Salle Evelyn-Dumas (1.30)

Édifice Pamphile-Lemay

1035, rue des Parlementaires

Québec

* Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis du projet de loi lié à la stratégie.

La conférence de presse sera également diffusée sur la page Facebook de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor.

IMPORTANT : les gens qui se rendront sur les lieux de la conférence de presse ne devront pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne qui aura reçu un diagnostic positif dans les 14 jours précédents. Notez que le port du couvre-visage sera obligatoire.

