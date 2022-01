CGTN : Des législateurs de plus de 20 pays souhaitent le succès de Beijing 2022 au Forum du GMG





PÉKIN, 31 janvier 2022 /CNW/ - Plus de 30 législateurs en provenance de plus de 20 pays à travers le monde ont exprimé leurs voeux à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022 et ont fait part de leur opposition à la politisation des Jeux.

Les législateurs ont tenu ces propos lors d'une émission spéciale de CGTN consacrée à Beijing 2022, qui a été diffusée samedi.

Le programme, intitulé « The Beauty of the Winter Olympics: A Celebration of the Human Spirit » fait partie du forum de China Media Group (CMG).

Les législateurs ont salué les efforts de la Chine visant à accueillir des Jeux olympiques d'hiver « simples, sûrs et splendides », malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, et ont souhaité un franc succès aux Jeux.

Le président du CMG, Shen Haixiong, a invité les législateurs à participer au programme. Il a indiqué que le développement pacifique et notre destiné commune constituaient des éléments clés afin de bâtir une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Il s'agit d'une vision défendue par le président chinois Xi Jinping, et aussi des idéaux du mouvement olympique.

« Les Jeux olympiques d'hiver de Beijing incarnent l'aspiration de l'humanité à la paix et à l'excellence, a déclaré M. Shen. « Il est plus important que jamais que nous nous rassemblions », a-t-il souligné.

Gong Taparanci, ancien vice-premier ministre de la Thaïlande, s'est dit convaincu que les Jeux seraient couronnés de succès. Malgré l'absence de glace et de neige en Thaïlande, le pays a décidé d'envoyer une délégation afin que celle-ci assiste aux Jeux olympiques d'hiver, a-t-il dit.

Wang Yanxia, membre du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CPPCC) et sous-ministre du département des sports du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022 à Beijing, a déclaré que « les préparatifs de l'événement qui se sont déroulés en douceur doivent beaucoup à l'amour que porte le peuple chinois aux sports d'hiver, au soutien du gouvernement chinois et à l'aide offerte par des experts et des techniciens de divers pays.

Filatova Irina Anatolyevna, membre de la Douma d'État de la Fédération de Russie, a déclaré que la Chine et la Russie étaient des voisins amis. L'importance de leur confiance mutuelle a été démontrée par le sport, a-t-elle ajouté.

Sainkhuu Ganbaatar, député de Mongolie, a déclaré que les Jeux olympiques ne devraient pas être entravés par la COVID-19 ou des questions politiques. Les organisateurs des Jeux ont méthodiquement préparé l'événement dans des circonstances « presque impossibles », gagnant ainsi le respect et le soutien du monde entier, a-t-il dit.

Mushahid Hussain Sayed, président de la commission de la défense du Sénat pakistanais, a déclaré que le Pakistan et d'autres pays asiatiques s'opposaient fermement au boycott de Beijing 2022, sous quelque forme que ce soit, ainsi qu'à toute tentative de susciter la confrontation et la division. L'esprit olympique appelle à l'amitié et à la coopération, a-t-il dit.

Les législateurs de pays comme l'Allemagne, l'Italie, le Canada, la Turquie, le Brésil, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Afrique du Sud ont également exprimé leurs voeux à l'égard des Jeux.

Les Jeux olympiques d'hiver de Beijing auront lieu du 4 au 20 février, suivis des Jeux paralympiques d'hiver, qui se dérouleront du 4 au 13 mars.

