Les changements climatiques sous la loupe du Laboratoire HC3 - L'ÉTS et Sainte-Marthe s'allient pour faire avancer la science





MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le 25 novembre dernier, lors d'une visite du site suivie d'une cérémonie à l'hôtel de Ville de Sainte-Marthe, l'ÉTS et la municipalité de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont officialisé leur partenariat. Des représentants de l'ÉTS, des professeurs, des étudiants ainsi que des élus de Sainte-Marthe participaient à l'activité.

Le bassin versant expérimental (BVE) de Sainte-Marthe

Unique au sud du Québec, ce BVE de 10 km2 a pour buts de contribuer à la formation des ingénieurs et des chercheurs de demain et d'effectuer des recherches sur l'eau et les changements climatiques. Le Laboratoire HC3 (hydrologie, climat et changement climatique), qui se spécialise dans le domaine de la modélisation du cycle de l'eau sur les bassins versants en milieux naturel et urbain, y exploite des stations de mesure en hydrométéorologie à la fine pointe de la technologie permettant la prise de plus de 500 mesures par heure. Les recherches en cours portent, entre autres, sur l'étude du manteau neigeux saisonnier dans un contexte de changement climatique et sur les conséquences des épisodes de pluie sur neige sur les cours d'eau et la recharge des nappes phréatiques.

Véritable laboratoire d'hydrologie à ciel ouvert, ce site constitue un observatoire permanent regroupant des chercheurs de l'ÉTS, mais aussi de l'UQTR, l'INRS, l'UQAM, l'UQAT et l'Université de Sherbrooke.

Comme le soulignent les professeurs Michel Baraer, chercheur principal au BVE, et Annie Poulin, directrice du HC3 : « Le BVE de Sainte-Marthe recèle les atouts nécessaires à nos travaux : un territoire diversifié, comptant des parties boisées et d'autres agricoles, une superficie suffisante pour étudier les effets des changements climatiques qui touchent le sud du Québec et surtout une implication de la municipalité et des habitants sans qui ce type de recherche ne pourrait pas se faire. »

« Les défis reliés à l'environnement sont nombreux et nous interpellent toutes et tous. Innover ensemble pour répondre aux défis de la société cadrent pleinement avec la mission et les valeurs de l'ÉTS. Cette collaboration avec Sainte-Marthe constitue un engagement des membres de notre corps professoral à en faire plus pour les collectivités. », a pour sa part précisé Michel Huneault, directeur des affaires académiques de l'ÉTS.

Un exemple de collaboration université-municipalité qui porte fruit

L'ÉTS souligne la richesse de la collaboration avec Sainte-Marthe, qui met gracieusement à la disponibilité des professeurs du Laboratoire HC3 le site du bassin versant expérimental. « Ce projet illustre l'importance des partenariats entre le milieu universitaire et les communautés, qui en sont parties prenantes. La collaboration des élus et de la population de Sainte-Marthe est un exemple inspirant d'engagement dans la lutte aux changements climatiques. », a mentionné Christian Casanova, directeur de la recherche et des partenariats de l'ÉTS.

« Pour notre municipalité et ses citoyens, ce partenariat est une façon d'apporter notre contribution à de la recherche scientifique de haut niveau. Les études menées nous interpellent particulièrement par le caractère agricole et rural de notre milieu et le défi que posent les changements climatiques sur notre environnement. », a expliqué François Pleau, maire de Sainte-Marthe.

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est l'une des dix constituantes de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice, le développement de nouvelles technologies et leur transfert en entreprise. Près d'un ingénieur sur quatre au Québec obtient son diplôme de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 aux cycles supérieurs. Spécialisée dans la formation appliquée et la recherche en génie, elle entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie. Pour en savoir plus : etsmtl.ca

