L'interprétation des événements historiques est devenue le thème principal d'un forum international à Moscou





Le premier forum international « Médias et technologies numériques face au défi de l'information et de la falsification historique » s'est tenu à Moscou. Plus de 250 personnes ont participé à cet événement de deux jours. Une partie des participants étrangers ont rejoint les discussions à distance.

MOSCOU, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le premier forum international « Médias et technologies numériques face au défi de l'information et de la falsification historique » a été organisé par la revue « International Affairs » du ministère russe des Affaires étrangères. L'événement a été soutenu par le ministère du Développement numérique, des Communications et des Médias. Des experts russes en histoire, en politique et en médias, ainsi que d'éminents spécialistes étrangers d'Europe et d'Asie, ont participé au forum en personne et par le biais de la web-conférence.

Des représentants des ministères russes concernés, des médias russes (RT, REN-TV, Rossiya Segodnya), ainsi que des professeurs et des universitaires de haut niveau (MGIMO, RANEPA, Université d'État de Saint-Pétersbourg, Université technique d'État de Moscou Bauman) ont participé aux discussions. La communauté d'experts s'est concentrée sur la question de l'interprétation des événements historiques.

Armen Oganesyan, rédacteur en chef du magazine International Affairs et président du comité organisateur du forum, a déclaré que la perception de la même réalité historique a tendance à varier d'une génération à l'autre : « Avec nos collègues, nous constatons l'intérêt que portent les jeunes à l'histoire, mais il n'est pas toujours possible de trouver une approche unifiée de la couverture et de la compréhension des événements passés. Les valeurs de chaque génération sont différentes, et c'est un concept de base qui permet de déformer les informations historiques. Il est important de comprendre que les pages les plus importantes de l'histoire de notre pays sont habituellement falsifiées ».

Sergey Nikonov, docteur en sciences politiques, professeur au Département de journalisme international de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, a noté que du point de vue de la construction d'un modèle d'État efficace, l'interprétation a le droit d'exister.

En marge du forum, dans le foyer de l'Hôtel National de Moscou, « Nuremberg. VRdict des Nations ». Le projet « Nuremberg. VRdict of Nations » est un travail dans le genre de détective documentaire, « à l'intérieur » que le spectateur doit trouver des preuves et de justifier les accusations contre les principaux accusés du Tribunal - les criminels nazis, les dirigeants du 3ème Reich. Les auteurs du projet étaient MIA « Rossiya Segodnya », les scientifiques-historiens du RVIO et les acteurs du Théâtre d'Art Gorky Moscou.

