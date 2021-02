mdf commerce annonce la nomination de Deborah Dumoulin au poste de chef de la direction financière et de Nicolas Vanasse au poste de vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire





MONTRÉAL, 04 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce la nomination de Deborah Dumoulin au poste de chef de la direction financière de mdf commerce. Deborah a joint la compagnie en novembre dernier en tant que conseillère stratégique avant d'occuper ses fonctions actuelles de chef de la direction financière le 1er janvier 2021. Nicolas Vanasse sera également nommé vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire. Nicolas succède à Hélène Hallak, vice-présidente, développement corporatif et chef du contentieux, qui a décidé de relever de nouveaux défis après 14 ans au sein de l'entreprise. Hélène et Nicolas travailleront ensemble pour assurer une transition en douceur jusqu'au départ d'Hélène le 19 février 2021. Nous remercions Hélène pour son immense contribution à l'entreprise au fil des ans.



Deborah était auparavant associée chez PwC Canada ainsi que vice-présidente des finances et des rapports financiers de Fiera Capital Corporation. Sa vaste expérience en finance d'entreprise, en stratégie et en gestion financière internationale sera un atout clé alors que mdf commerce continue de se centrer sur l'accélération de la croissance des revenus SaaS.

Nicolas a 20 ans d'expérience en affaires dans les secteurs de la technologie, manufacturier et de l'énergie. Son expertise juridique et de gestion combinée à son expérience dans l'analyse, la structuration, la négociation et la conclusion de transactions commerciales et corporatives sophistiquées faciliteront le déploiement des stratégies de fusions et acquisitions de mdf commerce.

« Je tiens à souligner à quel point je suis fier de pouvoir compter sur la vaste expérience et l'expertise que Nicolas et Deborah apportent à mdf commerce », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « Je suis convaincu que nous disposons de la meilleure équipe de direction possible pour poursuivre nos ambitieux plans de croissance ».

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : aleblanc@mdfcommerce.com

