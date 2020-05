Le rapport annuel sur la responsabilité sociale de Shanghai Electric souligne les événements importants de 2019





SHANGHAI, 4 mai 2020 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : 601727), le plus grand fabricant et fournisseur au monde d'équipement industriel et destiné à la production d'énergie, a publié son rapport 2019 sur la responsabilité sociale d'entreprise (RSE), lequel souligne l'engagement de la société en la matière et les événements importants qui ont marqué 2019. Les stratégies de RSE de la société visent à minimiser l'impact potentiel défavorable de ses produits et opérations, mais aussi à concrétiser la raison d'être de la marque, qui consiste à renforcer l'industrie mondiale et à rendre la vie plus intelligente (Empower global industry, Make life smarter).

« Ce fut une année remarquable pour Shanghai Electric, car notre société a réalisé des percées technologiques majeures dans de nombreux secteurs, comme les turbines à gaz, les pompes principales nucléaires, l'énergie au charbon propre à haut rendement, l'énergie éolienne extracôtière, l'impression 3D et les piles rédox », déclare Zheng Jianhua, président et chef de la direction de Shanghai Electric. « Notre personnel est le moteur de ces réussites et il est essentiel que nous consolidions le lien qui nous unit à nos employés du monde entier en implantant des réformes efficaces à l'égard des mécanismes de partage des bénéfices et de la gestion axée sur l'être humain. »

Des mécanismes innovants pour le partage des profits

Afin d'attirer et de retenir les ressources talentueuses, Shanghai Electric a adopté en mai 2019 un régime de primes d'encouragement. Celles-ci prennent la forme d'actions temporairement incessibles de catégorie A, stimulant la croissance économique du côté approvisionnement au bénéfice des employeurs et des travailleurs. Grâce à ce régime, 2 194 employés de Shanghai Electric ont droit à des primes de dépassement, totalisant 134 millions d'actions temporairement incessibles, dans le but de renforcer l'engagement et l'effort de l'équipe.

La transformation numérique

Shanghai Electric a lancé sa plate-forme « SEunicloud Platform » pour l'Internet industriel afin de repousser les limites de l'esprit humain et des machines. Cette plate-forme marque une étape importante dans la transformation numérique de la société. Les unités commerciales émergentes de Shanghai Electric, notamment celles liées à la fabrication intelligente et aux accumulateurs, ont crû dans une proportion de 30 % en tirant parti de fusions et d'acquisitions, de coentreprises, de capital-risque et d'investissement accru en matière de recherche et de développement.

Les pratiques EHS

Dans le but de protéger la sécurité de ses employés, Shanghai Electric a mis sur pied un système de gestion de la santé et de la sécurité qui établit des points de comparaison avec la réglementation mondiale sur la santé et la sécurité au travail. Quatre-vingts pour cent des sociétés affiliées à Shanghai Electric ont été accréditées selon la norme Occupational Health and Safety Management Systems (OHSAS18001) avant la fin de 2019.

Les comités de protection de l'environnement se sont aussi réunis dans divers marchés régionaux de la planète pour améliorer la mise en oeuvre des directives sur les plans de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Grâce à eux, la société est en mesure de réagir plus rapidement aux risques, comme ceux accompagnant l'épidémie de coronavirus (les pratiques en matière d'environnement, de santé et de sécurité propres à la centrale solaire concentrée du projet hybride 700 MW CSP + 250 MW PV de Dubaï). Leur succès est démontré : les taux d'accidents mortels et de blessures graves sur les chantiers de construction ont demeuré près de zéro au cours de l'année précédente.

Une communauté plus forte

Dans le cadre de l'initiative « Employee Home » mise en place au sein de sept sites internationaux de projets d'ingénierie à l'extérieur de la Chine, Shanghai Electric a aménagé une aire communautaire pour les employés issus de diverses cultures, permettant à ces derniers de communiquer, d'échanger et de se divertir. Cela a aussi permis de consolider les relations entre la société et les habitants de la région, donnant lieu à un espace communautaire international multifonctionnel.

La protection de l'environnement et de l'écologie

Shanghai Electric a établi le système « SEC-LOVE » en son sein afin d'assurer que chaque service de la société se montre respectueux de l'environnement. Jusqu'à maintenant, 80 % des sociétés affiliées à Shanghai Electric sont accréditées conformément à la norme ISO14001, EMS (Environmental Management System). Des chantiers comme l'incinérateur de déchets permettant de produire de l'énergie électrique à Nantong, dans la province du Jiangsu, la centrale éolienne de Dongtai, dans la province du Jiangsu, et la station d'énergie photovoltaïque à Huaibei, dans la province de l'Anhui, sont représentatifs de la confiance de la société dans l'avenir de l'énergie propre.

Une responsabilité sociale

En novembre 2019, Shanghai Electric a fait don de fournitures scolaires à l'école primaire Managile de la ville de Zubaidiya, dans la province de Wassit. Il s'agit d'une autre étape clé montrant l'avancement de la société, qui cherche à être une force enthousiaste en matière de développement pour aider cette collectivité. Au terme de 2019, Shanghai Electric employait plus de 4 200 travailleurs locaux dans le monde pour ses activités commerciales à l'étranger.

Dans la foulée de la pandémie de janvier, Shanghai Electric a fait don de masques chirurgicaux à Fuji Electric Japan, à la centrale thermique de Wassit, en Irak, et au projet intégré de production d'énergie et d'exploitation houillère Thar Block-1, entre autres.

