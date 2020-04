Lancement par Vendavo® de l'outil Margin Bridge Analyzer pour permettre de prendre plus rapidement des décisions intelligentes et exploitables en matière de marge





Les perturbations de l'offre et de la demande et d'autres facteurs dynamiques du marché font des ravages et les entreprises B2B continuent de lutter pour déterminer quel sera l'impact commercial sur le résultat net. Pour aider les entreprises à comprendre et à expliquer les implications commerciales du changement, Vendavo, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'excellence commerciale, a lancé aujourd'hui le Vendavo® Margin Bridge Analyzer (VMBA).

VMBA est une solution de veille commerciale puissante basée sur le cloud qui permet aux entreprises B2B de mesurer et de surveiller avec précision l'impact commercial des changements complexes en termes de prix, de volumes, de gamme de produits et d'autres facteurs dynamiques du marché, comme par exemple les fluctuations des devises. Contrairement aux approches traditionnelles manuelles et basées sur des feuilles de calcul, VMBA propose une approche hautement évolutive, automatisée et plus précise pour mieux répondre aux exigences d'analyse de prix, de volume et de gamme des grandes entreprises.

« Les grandes entreprises qui vendent des millions de références produits à des dizaines de milliers de clients doivent prendre en compte d'innombrables variables », a déclaré Bruno Slosse, président et chef de la direction de Vendavo. « Les processus manuels basés sur les feuilles de calcul ne peuvent tout simplement pas s'adapter à cette échelle. Ils manquent de souplesse pour faire face aux différentes informations de performance souvent nécessaires à la direction, y compris une vue d'ensemble, une vue par unité commerciale, un aspect régional ou même une vue par gamme de produits. Les informations exploitables sont difficiles à discerner et les inexactitudes souvent courantes. »

Les tableaux de bord automatisés et configurables peuvent rapidement regrouper des données disparates en vues globales et transparentes pour répondre de manière permanente aux exigences commerciales uniques d'une organisation. Alors que la période n'a jamais été aussi critique, des informations basées sur les données puissantes permettent d'améliorer la prise de décision plus rapidement.

« Les variations en termes de prix, de coûts, de volumes et autres sont toujours difficiles à concilier avec le résultat net », a ajouté M. Slosse. « C'est d'autant plus vrai aujourd'hui où le changement est devenu notre nouvelle norme. Pour sortir de cette période difficile, il est important de prendre des décisions intelligentes rapidement. »

Pour aider les clients de Vendavo qui ont besoin d'une meilleure visibilité pour une prise de décision plus rapide et plus intelligente à travers leurs performances commerciales, Vendavo propose VMBA sans frais pendant six mois.

Avec une architecture cloud moderne, VBMA est une solution SaaS automatisée, sécurisée, évolutive et agile qui peut être opérationnelle en 24 heures seulement. Les analyses sont effectuées avec une configuration de type « click not code » et des modèles à créer soi-même pour permettre aux organisations d'identifier rapidement les domaines d'activité peu performants.

Vendavo permet le passage au numérique pour les entreprises B2B les plus exigeantes au monde, libérant de la valeur, augmentant la marge et accélérant les revenus. Grâce à la plateforme Vendavo Commercial Excellence, les entreprises développent des connaissances dynamiques sur leur clientèle et des stratégies de prix optimales, qui maximisent la marge, améliorent l'efficacité des ventes et améliorent l'expérience client. Avec une amélioration de la marge annuelle de plus de 2,5 milliards USD dans les secteurs des produits chimiques, de la distribution, de la haute technologie et de la fabrication, Vendavo fournit des analyses de pointe et une expertise sectorielle approfondie qui aident les entreprises à garder une longueur d'avance. Vendavo a son siège social à Denver, dans le Colorado, et des bureaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez Vendavo.com.

