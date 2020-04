Delta-Q Technologies annonce une nouvelle série éducative à la demande sur les capacités de logiciel et de recharge embarquée





Delta-Q Technologies (Delta-Q), fournisseur de premier plan de solutions de recharge des batteries pour véhicules et machines électriques, a annoncé la sortie prévue de « The Charge », une série éducative virtuelle en quatre parties comprenant trois vidéos à la demande suivies d'un webinaire d'une durée d'une heure.

Les personnes souhaitant visualiser le contenu éducatif peuvent s'inscrire pour y accéder en cliquant sur le lien suivant : www.delta-q.com/thechargeseries.

Hébergée par Delta-Q, la série « The Charge » partagera les meilleures pratiques en matière de recharge de batteries embarquée et expliquera comment exploiter le logiciel et les données du chargeur pour maximiser l'autonomie de la machine. Les thèmes abordés seront notamment la manière dont les équipementiers (OEM) peuvent concevoir et valider des chargeurs embarqués dans les machines électriques, réduire les risques de panne de batterie et de sécurité grâce aux profils du logiciel du chargeur, et extraire les données du chargeur pour réduire les dépenses de maintenance et améliorer l'utilisation globale. Le webinaire en direct du jour 4 comprendra une séance de questions-réponses avec les experts en matière de chargement de Delta-Q et l'annonce d'une nouvelle solution qui redéfinira les attentes concernant les chargeurs pour l'industrie de l'entretien des sols.

Nicholas Dohmeier, ingénieur principal en électronique de puissance chez Delta-Q, dirigera la série en quatre parties. Chaque vidéo traite du sujet à l'honneur pendant 3-4 minutes. Le quatrième et dernier webinaire se conclura par une séance de questions-réponses en direct et une annonce de produits. Le programme complet de la série s'organise comme suit :

Calendrier de la série éducative « The Charge » :

Jour 1 : lundi 18 mai 2020 : Éliminez les défaillances de charge grâce à des tests de fiabilité et de validation de chargeur de batterie embarqué

Jour 2 : mardi 19 mai 2020 : Réduisez les défaillances de batterie prématurées avec le logiciel du chargeur

Jour 3 : mercredi 20 mai 2020 : Comment économiser des milliers de dollars en tirant parti des données du chargeur de votre machine de nettoyage des sols

Jour 4 : jeudi 21 mai 2020 : Questions-réponses et annonce de nouveaux produits

« Nous sommes ravis de partager notre nouvelle série à la demande pour aider les équipementiers à prendre des décisions éclairées et à préparer leurs entreprises à la réussite sur le long terme », a déclaré Nicholas Dohmeier. Notre série éducative en quatre parties préparera les fabricants qui souhaitent concevoir des équipements électriques avec des solutions de recharge modernes. »

À propos de Delta-Q Technologies

Delta-Q Technologies est un fournisseur de premier plan de solutions de recharge des batteries qui améliorent la performance et la fiabilité des véhicules électriques et des équipements industriels. L'entreprise aide depuis plus de 20 ans les équipementiers de catégorie 1 à électrifier leurs produits. De son côté, l'équipe d'ingénieurs combine plus de 60 ans d'expérience dans les systèmes télématiques et la programmation des réseaux CAN. La société est devenue le fournisseur de prédilection de nombreux fabricants mondiaux de premier plan de voiturettes de golf, de chariots élévateurs, de plateformes de travail élévatrices, de motos et de scooters, de machines d'entretien des sols et de véhicules utilitaires et d'agrément. Basée à Vancouver, au Canada, Delta-Q est également présente aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.delta-q.com ou suivez la société sur Twitter et LinkedIn.

