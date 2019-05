Avis aux médias - Séance d'information technique pour les médias sur la version provisoire des règlements relatifs au système d'évaluation d'impact proposé





OTTAWA, le 30 avril 2019 /CNW/ - L'Agence canadienne d'évaluation environnementale tiendra une séance d'information technique pour les médias, qui sera dirigée par des représentants du gouvernement. La séance se fera par téléconférence et portera sur le Règlement désignant les activités concrètes aussi connu sous le nom de Liste des projets, et sur le Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers. La séance d'information sera donnée à titre d'information générale seulement, sans identification des répondants.

Date : le mercredi 1 mai 2019



Heure : 10 h 00 (EDT)

Information concernant la téléconférence : Les représentants des médias qui désirent participer à la téléconférence sont invités à envoyer un courriel à Marissa Harfouche pour les détails relatifs à l'appel téléphonique et d'autres instructions avant 9h00 (EST) le mercredi 1ier mai 2019.

