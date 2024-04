Une figure clé de l'industrie rejoint Evolito, pionnier du vol électrique, pour transformer le transport aérien





Evolito Limited, pionnier des moteurs électriques à flux axial, de l'électronique de puissance et des solutions de batteries pour les applications aérospatiales, annonce la nomination de Marc Holme au poste de directeur technique, preparant ainsi l'entreprise a une croissance future.

Marc Holme rejoint l'entreprise en tant que directeur technique pour diriger le développement technologique et la future feuille de route de la famille de produits de propulsion et de moteurs électriques à flux axial. Il a passé 24 ans dans l'aviation, plus récemment chez Collins Aerospace, où il était directeur principal de l'ingénierie. L'expérience technique approfondie de M. Holme lui a permis de diriger de nombreux programmes d'électrification de systèmes aéronautiques, de l'Airbus A380 au Boeing 787, ainsi que de nombreux programmes d'acquisition de technologies.

Marc Holme, directeur technique d'Evolito, déclare à propos de sa nomination :

« Je suis ravi de rejoindre Evolito pour poursuivre la progression vers une aviation plus durable grâce à l'électrification. La technologie avancée des moteurs électriques, qui a été développée à l'origine pour le marché automobile, est adaptée et améliorée par Evolito pour permettre des applications aérospatiales où le poids, l'efficacité et la sécurité sont essentiels. Associée à ses technologies de pointe en matière d'électronique de commande de moteur et de batteries, Evolito est bien placée pour parvenir à une aviation électrique évolutive et durable. »

L'embauche de nouveaux cadres supérieurs fait suite à une année sans precedent pour l'entreprise, qui a reçu l'approbation de l'organisation de conception (DOA) de l'autorité de l'aviation civile britannique pour les produits de systèmes de propulsion électrique en décembre 2023. Evolito travaille déjà avec un certain nombre de partenaires OEM, développant des moteurs et des systèmes de propulsion pour une variété d'applications eVTOL, Urban Air Mobility et à voilure fixe, et prévoit une série de vols d'essai de clients plus tard cette année.

Chris Harris, directeur général et cofondateur d'Evolito, declare Auprès de:

« Toute l'entreprise est ravie d'accueillir Marc au sein de la famille Evolito, qui ne cesse de s'agrandir. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons créé chez Evolito et notre succès est le reflet de notre équipe extrêmement talentueuse et dévouée, animée par une passion commune pour la mobilité durable. L'électrification des vols est l'une des opportunités de marché les plus passionnantes de notre époque, et la nouvelle technologie innovante d'Evolito ainsi que sa capacité à évoluer signifient que nous sommes en bonne position pour répondre à cette demande émergente rapide. »

Fondée en juillet 2021, Evolito a vu son équipe expérimentée passer de 15 à plus de 200 personnes. Elle a récemment obtenu la deuxième place dans quatre catégories de prix dans le cadre du concours 2023 Best Companies100 Best Place To Work. En juillet 2022, Evolito a acquis puis intégré les batteries Electroflight à l'entreprise afin de proposer des solutions de propulsion complètes et totalement optimisées pour de futures applications aéronautiques. Parmi ses autres partenaires, elle travaille avec Cranfield Aerospace Solutions, qui fournit le moteur et les onduleurs pour son démonstrateur d'avion à hydrogène, le projet Fresson.

Evolito fait du vol tout électrique une réalité en proposant des moteurs électriques à flux axial, des unités de commande de moteur et des systèmes de batterie de pointe pour le marché de l'aérospatiale. Les systèmes de propulsion électrique d'Evolito offrent la puissance, le couple et les densités d'énergie les plus élevés de leur catégorie et sont intrinsèquement plus robustes que les technologies alternatives, ce qui est essentiel pour les applications eVTOL, de mobilité aérienne urbaine et d'aéronefs à voilure fixe. Cette société privée est basée à Oxford. Les investisseurs d'Evolito incluent B-Flexion et Oxford Science Enterprises (OSE).

Marc Holme, directeur technique d'Evolito, peut se prévaloir de 24 ans d'expérience dans l'aviation et de 5 ans dans l'automobile. Avant de rejoindre Evolito, Marc Holme était directeur principal de l'ingénierie chez Collins Aerospace. Il a également travaillé pour UTC Aerospace Systems et Goodrich. M. Holme est titulaire d'une maîtrise en électronique de puissance et en transmission de l'université de Birmingham.

