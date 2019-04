BMI Group lance un hub technologique à Reading (Royaume-Uni)





- Ce nouveau centre technologique va transformer la façon dont les solutions de couverture et d'étanchéité sont développées et délivrées, il constituera une étape majeure vers la digitalisation de l'une des plus anciennes et des plus importantes industries.

LONDRES, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- BMI Group, le plus grand fabricant de solutions de toitures-terrasses et de toitures en pente en Europe inaugure aujourd'hui son nouveau Hub Technologique de Reading.

Ce hub représente un investissement technologique et humain de plusieurs millions de livres pour BMI, il fait partie de l'ambition globale de Standard Industries de transformer ce secteur industriel.

Rich Robinson, Chief Technology Officer chez Standard Industries, la société-mère de BMI déclare à ce sujet : « La transformation numérique vise à informer le client en supprimant la friction au niveau de l'achat d'un système de toiture. Ce nouveau Hub Technologique fait partie de notre engagement à utiliser les technologies émergentes pour ouvrir la voie en devenant un industriel de matériaux de construction réellement porté par les technologies. »

BMI prend un engagement fort d'accélérer l'intégration des données et des capacités numériques dans la production de solutions de toiture et d'étanchéité de haute qualité. L'entreprise déploie aussi l'apprentissage machine (machine learning) pour perfectionner et automatiser sa production et ses services, ainsi que le développement d'un toit solaire intégré à prix compétitif.

Les investissements importants de BMI dans des technologies brevetées continuent d'améliorer les solutions et services du groupe leader dans le secteur de la couverture et de l'étanchéité. Ils permettent à BMI d'offrir des plateformes innovantes qui transformeront l'identification, la sélection, la livraison et l'installation d'un système de toiture en un processus fluide et intégré tant pour le client que pour l'entreprise de pose.

Shreyas Mysore, Chief Information Officer du BMI Group, a exprimé les grandes ambitions quant à la croissance du centre. « Le Hub Technologique de BMI va grandir pour devenir un centre sophistiqué d'innovation technologique et informatique. Nous portons de nombreusesopportunités prometteuses aux technologues et prévoyons de bifurquer vers des secteurs mûrs pour le développement et la révolution technologiques. »

BMI a choisi Reading en tant que locomotive régionale de l'excellence en matière d'informatique, de technologie et de recherche. Située dans le « Silicon Corridor » de la vallée de la Tamise, bénéficiant d'excellentes voies de communication avec Londres et de connections avec des universités de réputation mondiale, Reading regroupe un écosystème technologique de premier ordre de par ses entreprises, son infrastructure et les talents avec lesquels BMI veut collaborer.

À propos du BMI Group

BMI Group, entreprise membre de Standard Industries, est le plus grand fabricant européen de solutions de couverture et d'étanchéité pour toitures terrasses et toitures en pente. Avec ses 128 usines de production et sites d'opérations en Europe, certaines parties de l'Asie et de l'Afrique, l'entreprise détient plus de 165 ans d'expérience. Face aux clients, plus de 9 500 salariés sont le visage humain de marques bien établies comme Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Everguard, Monarflex, Redland, Sealoflex, Siplast, Vedag, Villas, Wierer et Wolfin. Le siège social du groupe se trouve à Londres. Pour en savoir plus: www.bmigroup.com.

À propos de Standard Industries

Standard Industries est une entreprise industrielle mondiale de plus de 15 000 salariés dans plus de 80 pays. Nos activités industrielles leaders comprennent GAF, BMI Group, Schiedel, Siplast, SGI et GAF Energy. Les activités clés d'investissement apparentées comprennent 40 North qui est une société d'investissement stratégique et Winter Properties, une société de gestion et de développement de placements immobiliers. Grâce à la R&D, à l'innovation, au perfectionnement de la chaîne logistique et aux efforts d'impact social, nous sommes à la tête de la transformation de nos secteurs industriels. Pour en savoir plus: www.standardindustries.com.

Contact

Charlotte Allan

Milltown Partners

M +44 7939035484

E callan@milltownpartners.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/846179/BMI_Group_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 03:30 et diffusé par :