La commission d'examen du projet du Terminal 2 à Roberts Bank annonce la date de l'audience publique

OTTAWA, le 1er mars 2019 /CNW/ - La commission d'examen mise en place pour réaliser une évaluation environnementale du projet du Terminal 2 à Roberts Bank (le projet) a déterminé que les renseignements fournis par l'Administration portuaire Vancouver Fraser peuvent maintenant faire l'objet de discussions dans le cadre de l'audience publique.

La commission d'examen est consciente que plusieurs questions et préoccupations subsistent, et estime que l'approche la plus efficace pour mieux comprendre les effets négatifs potentiels du projet et de la navigation maritime associée au projet sur l'environnement est de passer à la prochaine étape du processus d'évaluation environnementale. L'audience publique est conçue pour aborder plusieurs des sujets qui continuent de préoccuper la commission et le public.

Prochaines étapes

La commission d'examen compte commencer l'audience publique en mai 2019 à Delta, en Colombie-Britannique. Un calendrier précisant l'horaire et le lieu de toutes les séances de l'audience publique sera rendu public une fois qu'il aura été confirmé. L'audience sera ouverte au public, qui pourra y assister en personne, ou par webdiffusion ou branchement audio direct.

Participation

Si un membre du public est une partie intéressée au projet, il peut participer à l'audience publique en déposant un mémoire ou en faisant une présentation orale. Quiconque souhaite participer à l'audience publique doit s'inscrire en tant que participant d'ici le 22 mars 2019. Des renseignements précis sur la façon de présenter une demande de participation et sur ce que la demande doit contenir sont fournis dans les procédures relatives à l'audience publique, à l'annexe A.

Les représentants des médias sont également invités assister à l'audience publique à titre d'observateurs. Ils ne sont pas tenus de s'inscrire à l'avance.

Dates limites importantes pour la participation à l'audience publique

Activité Date limite Date limite d'inscription des participants 22 mars 2019 Date limite de dépôt de mémoires 15 avril 2019 Date limite de présentation de motions 6 mai 2019 Début de l'audience publique 14 mai 2019

Tous les documents relatifs à l'évaluation environnementale du projet du Terminal 2 à Roberts Bank peuvent être consultés dans le Registre canadien d'évaluation environnementale à https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/proj/80054?culture=fr-CA.

Les questions concernant l'audience publique ou le processus d'évaluation environnementale du projet peuvent être adressées au secrétariat du projet du Terminal 2 à Roberts Bank.

