Le gouvernement du Canada investit 175 millions de dollars dans des projets visant à protéger la nature







OTTAWA, le 3 déc. 2018 /CNW/ - Les paysages naturels du Canada inspirent la fierté d'un océan à l'autre, les Canadiens adorent leurs montagnes, lacs et rivières, ainsi que leurs côtes, forêts et espèces sauvages. La nature est importante non seulement pour notre identité culturelle, mais aussi pour notre santé et notre prospérité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à doubler la superficie de nature protégée sur le territoire et dans les océans du Canada d'ici 2020.

Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a lancé le Défi de l'objectif 1, une composante du Fonds de la nature du Canada, qui lui permettra de verser jusqu'à 175 millions de dollars pour des projets visant à contribuer à l'objectif 1 du Canada pour la biodiversité, qui est de protéger 17 % des terres et des eaux intérieures d'ici 2020. Le financement fédéral sera assorti d'un financement de contrepartie fourni par des partenaires, ce qui doublera ainsi l'aide financière disponible pour protéger la nature du Canada. Il s'agit d'un investissement historique de 1,3 milliard de dollars prévu dans le budget de 2018 afin de protéger la nature. Le financement par l'intermédiaire de la composante Défi de l'objectif 1 est prévu pour des projets dirigés par les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les secteurs privés et sans but lucratif qui élargissent ou renforcent le réseau des aires protégées et des aires de conservation au pays.

Ces projets contribueront à l'atteinte de l'objectif du Canada, qui est de doubler la superficie de nature protégée dans l'ensemble du pays. Les projets favoriseront égalementla croissance économique durable et la création d'emplois, tout en faisant la démonstration d'un leadership à l'échelle mondiale dans la protection de la biodiversité.

Le processus de demande comprend une déclaration d'intérêt et une phase de proposition finale. Les organisations intéressées sont invitées à présenter une déclaration d'intérêt d'ici le 31 janvier 2019. Les propositions finales doivent être transmises au plus tard à minuit, heure normale du Pacifique, le 15 mars 2019. Les organisations intéressées sont invitées à examiner le guide à l'intention des demandeurs à l'adresse suivante : Canada.ca/Patrimoine naturel.

Citations

« La nature est l'une des ressources les plus précieuses du Canada. Le Défi de l'objectif 1 nous aidera à atteindre notre objectif de doubler la superficie de nature que nous protégeons sur les terres et dans les océans du Canada, et à assurer à tous les Canadiens un air pur et une eau propre. En travaillant ensemble, nous pourrons léguer un environnement sain à nos enfants et à nos petits-enfants. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le nouveau Fonds de la nature du Canada de 500 millions de dollars sera assorti d'un financement de contrepartie de 500 millions de dollars versé par des partenaires, ce qui permettra d'obtenir un montant total de 1 milliard de dollars pour soutenir les mesures de conservation de la nature du Canada.

Le Fonds de la nature du Canada soutient la protection des écosystèmes, des paysages, de la biodiversité et des espèces en péril du Canada.

Le Fonds de la nature du Canada soutient également le Programme de conservation du patrimoine naturel, un programme de 100 millions de dollars qui aide à conserver et à protéger les terres privées pour les générations à venir.

Jusqu'à 175 millions de dollars seront disponibles par l'entremise de la composante Défi de l'objectif 1 du Fonds de la nature du Canada, afin d'établir des aires protégées et des aires de conservation autochtones ainsi que d'autres zones protégées et de conservation.

Le Canada possède 20 % des réserves mondiales d'eau douce, 24 % des terres humides mondiales, 25 % de la superficie mondiale de forêt pluviale tempérée et 33 % des dernières forêts boréales de la planète.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 3 décembre 2018 à 17:50 et diffusé par :