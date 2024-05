« Grand Huangshan » fait ses débuts à la World Brand Moganshan Conference 2024





HUZHOU, Chine, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 10 mai, la conférence de promotion de la marque « Grand Huangshan » s'est tenue dans le comté de Deqing, dans la province du Zhejiang, dans le cadre de la World Brand Moganshan 2024.

La décision du comité du parti provincial de l'Anhui et du gouvernement provincial de construire « Grand Huangshan » est une initiative majeure basée sur les avantages uniques du paysage, de la culture et de l'écologie de la province de l'Anhui du sud. Il vise à cultiver de nouveaux moteurs de développement de haute qualité, en incarnant des concepts innovants et une approche systématique de la construction d'un système industriel moderne.

La grandeur de « Grand Huangshan » réside d'abord dans son étendue géographique, couvrant toute la zone des villes de Huangshan, Chizhou, Anqing et Xuancheng. Deuxièmement, elle englobe des ressources abondantes, notamment l'écologie naturelle, le patrimoine culturel et le potentiel du marché. Troisièmement, il se caractérise par un engagement à approfondir les réformes structurelles dans l'industrie du tourisme. Quatrièmement, il fixe des objectifs ambitieux, visant un PIB régional de 1,4 billion de yuans d'ici 2033.

Le futur « Grand Huangshan » sera comparé aux normes internationales. La caractéristique la plus importante de l'avancement de la construction de « Grand Huangshan » est son accent sur les objectifs mondiaux et le respect des normes internationales, en s'efforçant de façonner une marque de loisirs et de santé avec qualité et chaleur.

Le futur Grand Huangshan est une convergence de domaines interdisciplinaires. Il vise à créer un groupe d'industries de services haut de gamme modernes, notamment le tourisme de loisirs, les soins médicaux et le bien-être, l'économie créative, les événements sportifs, l'économie d'exposition, les services culturels et la fabrication de pointe appropriée.

Le futur Grand Huangshan sera un Grand Huangshan de développement coordonné. Il franchira les frontières géographiques, administratives, institutionnelles, de planification et politiques, permettant la liaison globale, la libre circulation et l'interaction optimisée des ressources et des éléments régionaux, ce qui finira par former un effet synergique pour l'agglomération industrielle et le développement.

La province d'Anhui a méticuleusement formulé des plans d'orientation pour le « Grand Huangshan », elle se concentre sur le développement du tourisme de loisirs, les soins médicaux et le bien-être, l'économie créative, les événements sportifs, l'économie d'exposition, les services culturels et la fabrication de pointe appropriée (y compris les aliments verts) comme le les secteurs « 6+1 ». Elle a préparé 50 projets clés avec un investissement total de 103,8 milliards de yuans et 100 projets clés de promotion des investissements avec un investissement total de 177,8 milliards de yuans pour la construction d'ici 2024, assurer la préparation à la participation d'amis au pays et à l'étranger qui souhaitent contribuer à la construction du Grand Huangshan.

