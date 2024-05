Série Mile2 de Pixfra : une nouvelle percée dans le monoculaire thermique





HANGZHOU, Chine, 20 mai 2024 /CNW/ - La nouveauté 2024 de Pixfra Technology, le Mile 2 : New Miles to Go, a remporté le prix allemand Red Dot Design. Ce monoculaire thermique de pointe est conçu pour l'extérieur, la recherche et le sauvetage et la chasse, établissant de nouvelles normes de précision grâce à sa conception minimaliste et à ses algorithmes sophistiqués. Le slogan « New Miles to Go » reflète notre engagement envers l'innovation et le leadership dans la technologie d'imagerie thermique.

Quand élégance rencontre ingéniosité

Le monoculaire thermique Mile 2 primé lors des Red Dot Design Awards illustre un mélange de minimalisme et de raffinement. Fabriqué en caoutchouc doux de haute qualité, il présente un profil élégant et une conception antidérapante. L'ergonomie assure une manipulation confortable pendant une utilisation prolongée, tandis que la disposition à trois boutons permet un fonctionnement à une main, même dans des conditions de faible luminosité. Le bouton d'alimentation masqué ajoute à sa conception simplifiée. Sa petite taille et sa construction légère font du Mile 2 un compagnon idéal pour l'exploration extérieure. Le réglage de la dioptrie circulaire et la conception centrale du trou de la sangle de cou garantissent une expérience robuste et conviviale, ce qui garantit la durabilité.

Imagerie thermique pionnière avec clarté améliorée par l'IA

Le monoculaire thermique Mile 2, alimenté par des algorithmes thermiques avancés ISP4.0 et d'IA, améliore l'expérience utilisateur grâce à quatre améliorations clés. Ces fonctionnalités incluent la luminosité et le contraste adaptatifs de la cible, une plage dynamique étendue, un renforcement des contours pour la définition de l'image, et une réduction du bruit pour une qualité d'image stable. Avec un détecteur ultra-sensible de 12 ?m et une capacité de grossissement élevée, le Mile 2 offre une clarté exceptionnelle et une vue polyvalente.

Maîtriser la nature grâce à l'imagerie et au suivi avancés

Le mode « Jungle » est un algorithme adapté aux environnements denses, qui améliore la visualisation des cibles et des arrière-plans. Le monoculaire thermique Mile 2 offre un suivi des points chauds pour identifier le point le plus chaud, ce qui aide à la détection rapide des cibles. Doté d'une batterie à haute capacité, le modèle offre 8,5 heures d'utilisation continue et est adapté aux opérations quotidiennes. L'application Pixfra Outdoor prend en charge la visualisation simultanée à distance pour jusqu'à quatre utilisateurs au moyen du Wi-Fi, ce qui améliore les expériences de plein air partagées.

Le compagnon ultime pour vos aventures

Quel que soit le terrain -- forêts denses, eaux turbulentes ou déserts brûlants, le monoculaire thermique Mile 2 est conçu pour exceller, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de l'excitation de l'exploration en tout temps et en tout lieu. Doté d'une coque en polycarbonate de haute qualité, il est durable, résistant à la chaleur et à l'usure, capable de résister dans des environnements difficiles. Sa cote IP67 offre un haut niveau de protection, offrant une assurance fiable pour les aventures de plein air.

Vivez l'aventure avec Mile 2, un outil d'exploration de pointe et un capteur des détails cachés du monde. L'engagement de Pixfra Technology envers l'innovation redéfinit l'imagerie thermique pour les terres inconnues.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2413449/image_5030976_33928805.jpg

SOURCE Pixfra Technology Co., Ltd.

20 mai 2024 à 02:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :