Le Comité paralympique canadien souligne la marque de 100 jours avant les Jeux paralympiques de Paris 2024





Abonnez-vous à l'infolettre Communauté CAN pour obtenir les dernières nouvelles sur l'Équipe paralympique canadienne

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 ont lieu du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 20 mai 2024 /CNW/ - À 100 jours du début des Jeux paralympiques de Paris 2024, le Comité paralympique canadien célèbre en lançant une nouvelle infolettre à l'intention des partisanes et des partisans de l'Équipe paralympique canadienne.

Communauté CAN est le premier bulletin du CPC destiné aux fans, pour créer une nouvelle communauté en vue de rendre hommage aux athlètes paralympiques du Canada et le parasport à travers le pays. Communauté CAN sera l'endroit où l'on pourra se renseigner sur les dernières nouvelles concernant l'Équipe paralympique canadienne, découvrir des récits incroyables sur les athlètes et les personnes en coulisses qui font progresser le parasport au Canada et recevoir du contenu exclusif et des occasions de communiquer avec l'équipe et les partenaires du CPC.

Le premier numéro sortira en juin. Cliquer ici pour s'abonner : CommunauteCAN.ca

Au cours des 100 prochains jours, le CPC dévoilera également une nouvelle marque, un nouveau site Web accessible qui servira de plaque tournante pour le Mouvement paralympique au Canada, une campagne publicitaire de célébration et d'autres initiatives passionnantes pour Paris 2024 afin de mobiliser les Canadiennes et les Canadiens et d'appuyer l'Équipe paralympique canadienne.

CBC/Radio-Canada, le diffuseur officiel des Jeux paralympiques au Canada, annoncera également avant les Jeux son plan de couverture complète de Paris.

« Le cap des 100 jours est une étape très spéciale », déclare Karolina Wisniewska, co-cheffe de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Les athlètes, le personnel entraîneur et le personnel d'encadrement ont travaillé si dur pour arriver à ce moment; il s'agit maintenant de se préparer à donner le meilleur d'eux-mêmes au mois d'août. Je ressens véritablement la frénésie autour des Jeux. À Paris, on aura droit à Jeux paralympiques spéciaux, et j'ai hâte d'être sur le terrain pour encourager l'équipe. »

Dimanche, vingt paranageuses et paranageurs ont été la première cohorte d'athlète à être nommée pour faire partie de l'Équipe paralympique canadienne. L'annonce d'autres équipes sportives suivra au cours des prochaines semaines. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 140 athlètes pour le représenter. La liste finale approuvée sera annoncée à l'approche du début des Jeux.

« Il y a tant de choses à attendre et à célébrer au cours des 100 prochains jours avant que les athlètes paralympiques du Canada ne défilent, à pied ou sur roues, pendant la cérémonie d'ouverture », a dit Josh Vander Vies, co-chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Nous avons hâte d'accueillir toutes et tous les athlètes dans l'équipe au fur et à mesure de leur nomination; l'engouement ne fera que croître tout au long de l'été. Paris sera une merveille de fierté canadienne, de fierté des personnes ayant un handicap et de fierté sportive. On y mettra en valeur ce que nous avons de mieux à offrir, et j'encourage toute la population canadienne à apporter son soutien à l'équipe. »

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 auront lieu du 28 août au 8 septembre.

À propos du Comité paralympique canadien

Le Comité paralympique canadien est un organisme privé sans but lucratif qui compte 27 organismes de sport membres consacrés à consolider le pouvoir et les retombées du sport paralympique au Canada. Animé par la vision d'un monde où le sport paralympique favorise l'inclusivité, l'organisme a pour mission d'optimiser la préparation d'équipes qui visent l'excellence aux Jeux, de servir d'exemples ainsi que de promouvoir l'inclusion et l'accessibilité des personnes ayant un handicap. Le Comité paralympique canadien, qui défend les récits et les réussites des meilleures et meilleurs athlètes ayant un handicap, incite la population canadienne à favoriser l'inclusivité et à participer activement dans le sport. Pour obtenir de plus amples détails, consulter Paralympique.ca.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

20 mai 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :