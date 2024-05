Sanya souligne le sixième anniversaire de l'établissement du FTP de Hainan avec l'engagement de stimuler l'influence du tourisme mondial





SANYA, Chine, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Alors que Sanya marque le sixième anniversaire du port de libre-échange de Hainan (FTP de Hainan), la ville réfléchit à sa croissance importante et s'engage à poursuivre la transformation. Dans le but de devenir une destination touristique internationale de premier plan et un centre de consommation touristique influent à l'échelle mondiale, Sanya est au coeur de la vision stratégique du développement du FTP de Hainan. Au cours des six dernières années, l'industrie du tourisme de Sanya a connu une croissance impressionnante. Ses revenus touristiques sont passés de 51,473 milliards de yuans en 2018 à 89,664 milliards de yuans en 2023, tandis que le nombre de visiteurs d'une nuit ou plus est passé de 18,31 millions à plus de 25 millions. Ces progrès remarquables soulignent le succès de la ville dans l'amélioration et l'expansion de ses services touristiques.

Nous nous efforçons de construire un centre de consommation touristique international

Depuis des années, Sanya continue d'améliorer l'infrastructure touristique, a mis en place une série de politiques de soutien pour promouvoir vigoureusement la transformation et la mise à niveau du tourisme, et a donné un élan fort à la construction de la ville en tant que centre de consommation touristique international.

Sanya a saisi les occasions de l'époque en innovant avec une stratégie de tourisme+, créant une intégration industrielle diversifiée. La ville s'est concentrée sur le développement de 12 secteurs clés liés au tourisme, y compris la culture et les sports, les navires de croisière et les yachts, le magasinage hors taxes et les soins de santé. En différenciant son parcours de développement, Sanya s'efforce de répondre aux besoins profonds et individuels de ses visiteurs, tout en maintenant une nouvelle expérience touristique.

Un exemple de cette stratégie est l'initiative Tourisme + Culture. Sanya met l'accent sur l'amélioration mutuelle de la culture et du voyage, favorisant l'intégration profonde des deux secteurs. Grâce à des événements prestigieux comme le Hainan Island International Film Festival, la Boating Sanya & Sanya International Wine and Spirits Fair 2023, Sanya met en valeur le charme unique de son mélange culturel et touristique dans le monde, attirant l'attention du monde entier sur ses nouveaux charmes au-delà du paysage naturel.

Alors que Sanya continue d'innover en matière de tourisme, le tourisme nautique est devenu une attraction exceptionnelle. En avril, Sanya Serenity Marina a reçu sa troisième accréditation internationale d'ancrage Platinum Gold, soulignant l'industrie florissante des yachts de la ville. De plus, le nombre de yachts à Sanya est passé de 641 en 2020 à 1 367 en 2023, cimentant son statut de ville de yachts et revitalisant le marché de la consommation haut de gamme.

Un autre développement passionnant est la croissance du tourisme de nuit. Sanya a développé son économie nocturne, le parc Luhuitou ouvrant la voie. Le parc regorge maintenant d'activités, attirant plus de 1,13 million de visiteurs et générant plus de 30 millions de yuans de revenus au cours des cinq premiers mois de 2024, ce qui représente des augmentations de 25 % et de 39 % par rapport à 2023, respectivement.

Grâce à une solide politique de boutiques hors taxes, les boutiques hors taxes de Sanya ont obtenu des résultats impressionnants et sont devenues un élément essentiel de la création d'un centre de consommation touristique international. En 2023, Sanya a enregistré une hausse de 17,7 % de ses ventes hors taxes à l'étranger par rapport à l'année précédente, pour atteindre 28,5 milliards de yuans. Cette hausse a attiré de nombreuses marques internationales de luxe, mettant en valeur l'attrait magnétique de la politique des boutiques hors taxes.

De plus, Sanya s'est concentrée sur l'amélioration de la qualité globale du service. En mettant en oeuvre une politique de droits d'entrée sans frais d'entrée dans ses trois endroits pittoresques nationaux, Sanya a constaté une augmentation importante du nombre de touristes. Cette approche a également offert à ces secteurs des occasions d'activités commerciales diversifiées pour stimuler les avantages économiques et sociaux.

Entre-temps, Sanya améliore l'expérience des consommateurs grâce à diverses nouvelles approches. En avril 2023, Sanya a lancé une plateforme de service améliorée avec un système de préqualification pour les plaintes liées au tourisme, garantissant aux visiteurs une expérience sécuritaire, fiable et agréable. De plus, pour améliorer l'expérience des visiteurs internationaux, Sanya a lancé l'application Hainan Trust Pay, qui permet de payer facilement les touristes internationaux à Sanya.

Afin d'offrir à Sanya des options de voyage pratiques pour les touristes du monde entier, Sanya a élargi son réseau de transport pour relier un plus grand nombre de villes dans le monde. En 2023, le navire de croisière Resorts World One a commencé la route Hong Kong-Sanya. À la fin de 2023, l'inauguration du vol de passagers Phnom Penh-Sanya-Singapour, doté de la cinquième liberté de droit aérien, a considérablement amélioré la connectivité aérienne de Sanya. En mai 2024, l'aéroport international Sanya Phoenix a repris ses activités internationales avec 18 itinéraires internationaux lancés.

En phase avec le développement du FTP de Hainan, le Sanya Tourism Board (STB) a joué un rôle crucial dans la présentation de Sanya à un auditoire plus large. Depuis sa création, STB a élargi son influence en offrant des expériences touristiques distinctives qui reflètent une image moderne et dynamique. Il améliore la visibilité et l'attrait de Sanya à l'échelle mondiale en faisant du marketing stratégique et en établissant des partenariats avec des entreprises de voyages.

Innover en matière de produits pour alimenter la passion du tourisme entrant

Alors que le marché touristique entrant de la Chine se rétablit complètement, Sanya devient une destination de choix à l'échelle mondiale. En accordant la priorité au développement du tourisme entrant, Sanya renforce son attrait international en adaptant les expériences aux diverses préférences touristiques, en lançant des initiatives pour améliorer son marché et en élargissant son réseau touristique international.

Pour mettre en valeur les charmes uniques de Sanya, la STB a collaboré avec le ministère de l'Économie et du Tourisme de Dubaï, Atlantis Dubaï et Atlantis Sanya pour lancer la campagne du mois du thème de la Journée du tourisme 5.19 en Chine avec le Festival de l'alimentation des villes jumelles Sanya&Dubai dans le cadre de la campagne. La campagne vise à tirer parti des marchés émergents comme Abu Dhabi et Doha, en renforçant le secteur du tourisme de Sanya et en favorisant des partenariats à long terme.

Parmi les touristes du Japon, de la Corée du Sud et d'autres pays d'Asie de l'Est, Sanya est réputée pour ses paysages naturels époustouflants et son tourisme novateur. En combinant ses rives pittoresques et ses forêts pluviales verdoyantes, Sanya a développé un modèle unique de tourisme et de sports, axé sur les loisirs, la visite de sites touristiques et, en particulier, le golf. Ses parcours, riches en charme tropical, permettent aux visiteurs de plonger dans la nature tout en jouant. En 2023, Sanya a rehaussé son attrait touristique en lançant la série de sentiers internationaux de l'AJGA, une plateforme qui allie le golf concurrentiel au tourisme de loisirs, plaçant le tourisme de golf de Sanya sous les feux de la rampe à l'échelle mondiale.

Les touristes de Russie, du Kazakhstan, de Mongolie et d'ailleurs sont attirés par Sanya pour la médecine chinoise traditionnelle. Adoptant le tourisme et le bien-être, Sanya tire parti de son climat superbe, de son air frais, de son eau de mer propre et de ses sources thermales naturelles. Au-delà de son attrait pittoresque, Sanya dispose de centres de bien-être bien équipés qui combinent les loisirs, les traitements traditionnels de la médecine chinoise et la cuisine, offrant un service holistique pour répondre aux demandes de tourisme axé sur le mieux-être des visiteurs du monde entier.

Pour les touristes de l'Asie du Sud-Est, Sanya a lancé une série de produits touristiques locaux sur mesure. Ces offres, y compris des visites familiales et des visites à la recherche du patrimoine, mettent à profit le patrimoine culturel commun et renforcent les liens culturels entre les touristes de Sanya et de l'Asie du Sud-Est. Non seulement ils favorisent un sentiment d'appartenance culturelle chaleureux parmi les visiteurs, mais ils enrichissent également le tourisme de Sanya avec une signification culturelle et émotionnelle plus profonde.

Sanya tire également parti de l'intérêt des touristes européens et américains pour l'exploration culturelle en utilisant son riche patrimoine culturel immatériel. Grâce à un modèle de tourisme et de culture, il offre des expériences uniques, y compris des expositions, des ateliers et des spectacles traditionnels qui mettent en valeur la culture diversifiée de l'île, du tissage du brocart de Li aux chansons de pêche anciennes et aux traditions de la vie nautique. Cette approche permet non seulement d'approfondir la compréhension de la culture chinoise par les visiteurs, mais elle favorise également les échanges culturels internationaux, mettant en valeur le dévouement de Sanya à fusionner la promotion culturelle et l'innovation touristique.

Sanya, en tirant parti des vastes possibilités offertes par la politique de 59 pays sans visa au sein de l'île, et du développement du FTP de Hainan, renforce son attrait touristique international en tant que centre de consommation touristique international. Grâce à des stratégies novatrices d'intégration et de développement, Sanya renforce son élan interne et contribue de façon importante à l'avancement de haute qualité du tourisme entrant en Chine.

