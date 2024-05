Perry Ellis International présentera ses marques mondiales de vêtements lifestyle au salon Licensing Expo





La maison de couture mondiale Perry Ellis International participera au salon Licensing Expo 2024 de Las Vegas. Elle y présentera son impressionnant portefeuille de marques de mode et de lifestyle, notamment : Perry Ellis (sa marque homonyme), Perry Ellis America®, Original Penguin by Munsingwear®, Farah®, Cubavera®, Laundry by Shelli Segal® et Rafaella®, ainsi que ses marques lifestyle inspirées du sport, notamment : Gotcha®, Grand Slam®, Ben Hogan® et Original Penguin by Munsingwear® pour le golf, les sports de raquette et de rame. Les marques de Perry Ellis International vous habillent pour tout un éventail de genres et de style de vie, de la mode chic au sport, notamment la natation, le surf et le patinage.

« Les accords de licence sont l'une des composantes les plus puissantes de notre stratégie d'entreprise : nous comptons actuellement une liste de plus de 145 licenciés actifs dans plus de 55 pays. Notre participation à ce salon national est une nouvelle aventure, après l'élan que nous a donné le Brand Licensing Show de la saison dernière à Londres. Nous recherchons en permanence des partenariats de licence pour favoriser l'expansion de catégories de produits et la pénétration inter-secteurs, renforcer notre capital de marques et séduire un public international plus large », a déclaré Oscar Feldenkreis, PDG de Perry Ellis International. Toujours à l'avant-garde de l'innovation et de la technologie, nous mettons en oeuvre une stratégie progressiste et moderne du développement de produits pour offrir de la nouveauté grâce à des tissus performants, des concepts de mode originaux et des collections dynamiques.

Nous lançons un appel à tous les activateurs de marque intéressés par des produits sous licence, des partenariats et des collaborations entre marques afin de susciter de l'enthousiasme et créer des opportunités autour des marques et des logos les plus prestigieux, les plus renommés et identifiables du secteur de la mode. À l'heure où nous transformons et influençons l'environnement actuel du commerce de détail, pourquoi ne pas faire équipe avec quelques-unes des marques les plus séduisantes au monde ? Avec notre esprit d'entreprise et nos avantages concurrentiels, dopés par l'expertise de notre entreprise familiale composée de professionnels talentueux parmi les plus talentueux du secteur, nous sommes idéalement positionnés pour tirer parti au mieux des tendances mondiales d'aujourd'hui.

Venez visiter notre Stand n° H102 pour avoir un aperçu de quelques-unes des marques les plus emblématiques du secteur.

À propos de Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. est un important designer, distributeur et concédant de licences pour une vaste gamme de vêtements, d'accessoires et de parfums de haute qualité pour homme et pour femme. Ses collections de vêtements habillés et de vêtements de sport décontractés pour hommes, de vêtements de golf, de lifestyle et de sportswear pour homme et pour femme sont distribuées par les grands réseaux de vente au détail. Via ses filiales à 100%, la Société possède un portefeuille de marques renommées à l'échelle nationale et internationale, notamment : Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist®, Farah®, Gotcha®, Laundry by Shelli Segal® et Rafaella®. La Société enrichit également sa liste de marques en intégrant des licences d'autres marques, notamment Nike® pour les maillots de bain, ainsi que Callaway®, PGA TOUR® et Jack Nicklaus® pour les tenues de golf. Pour plus d'informations sur la Société, visiter le site www.pery.com.

