Asahi India Glass et INOX Air Products collaborent à une initiative pionnière de l'industrie avec un accord de 20 ans pour le décollage de l'hydrogène vert à l'usine indienne de chittorgarh d'Asahi





La première usine d'hydrogène vert d'INOXAP, avec une capacité de 190 TPA, fournirait 95 TPA d'hydrogène vert aux AIS en phase-1

La centrale à hydrogène verte, dont la mise en service est prévue pour le 24 juillet, sera alimentée par l'énergie solaire

Il s'agira de la première usine d'hydrogène vert en Inde pour l'industrie du verre flottant, ouvrant la voie à la durabilité dans la production de verre

Le projet réduirait les émissions de carbone d'environ 1 250 MT par an et de 2 500 MT sur la période de 20 ans

MUMBAI, Inde, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Asahi India Glass Limited (AIS), le principal fabricant indien de verre, et INOX Air Products (INOXAP), le plus grand fabricant indien de gaz industriels et médicaux, ont conclu un accord de retrait de 20 ans pour l'approvisionnement en hydrogène vert, à l'installation de verre flottant d'AIS à Soniyana à Chittorgarh, dans le Rajasthan. Il s'agira de la toute première usine d'hydrogène vert en Inde pour l'industrie du verre flottant, ouvrant la voie à une production de verre durable. L'usine aura la capacité de générer jusqu'à 190 tonnes d'hydrogène vert par an grâce au processus d'électrolyse. La centrale, dont la mise en service est prévue pour juillet 2024, sera alimentée par l'énergie solaire.

INOXAP est responsable de la conception, de l'ingénierie, de l'installation, de l'exploitation et de la fourniture continue d'hydrogène vert à l'installation AIS pendant 20 ans. Dans la première phase, 95 TPA Green Hydrogen seront fournis à AIS. Dans le cadre de l'accord, AIS investira dans la centrale solaire, qui fournira de l'énergie renouvelable pour la production d'hydrogène vert, qui serait consommée dans le processus de fabrication du verre flottant d'AIS.

À cette occasion, Rupinder Shelly, COO-Architectural Glass chez Asahi India Glass Ltd, a déclaré : « En tant que société de verre de premier plan et responsable, AIS croit fermement en la durabilité. Notre partenariat avec INOX Air Products, pour Green Hydrogen souligne la même conviction. C'est une immense fierté que l'installation de verre flottant Soniyana d'AIS soit la toute première usine de l'industrie du verre flottant en Inde à être alimentée par Green Hydrogen. AIS continue d'investir et de renforcer ses capacités en matière de durabilité, de circularité et de décarbonisation. Notre nouvelle usine de Soniyana vise à utiliser 94 % de ses besoins en énergie grâce à des sources d'énergie vertes et durables. En plus de l'investissement dans l'énergie solaire, AIS investit pour générer de l'électricité à partir de gaz de combustion avant de libérer par la cheminée. Cette initiative pionnière illustre non seulement notre vision commune d'un avenir plus vert, mais elle renforce également la position de l'Inde en tant que leader mondial de l'adoption des énergies renouvelables. »

AIS met en place un nouveau projet à Chittorgarh, au Rajasthan, pour la fabrication de verre flottant de haute qualité qui sera utilisé à des fins automobiles et architecturales avec la collaboration technologique de ses partenaires - AGC Europe. L'accord avec INOX Air Products pour la mise en place d'une usine d'hydrogène vert pour ce projet fait partie de la stratégie globale de durabilité d'AIS et est inspiré par leur vision de réduire l'empreinte carbone dans le processus de fabrication du verre.

Commentant le développement, Siddharth Jain, directeur général d'INOX Air Products, a déclaré : « Nous sommes fiers d'entamer notre aventure de l'hydrogène vert alors que nous nous associons à AIS pour son installation de Chittorgarh et que nous donnons forme à notre première usine d'hydrogène vert ainsi qu'à la toute première usine d'hydrogène vert en Inde pour le secteur du verre flottant. Ce développement réduirait considérablement les émissions de CO2 avec une réduction de 1 250 MTPA. La confiance manifestée par AIS dans nos capacités témoigne de notre expertise en matière de sécurité, de technologie et de gestion de projets. Green Hydrogen jouera un rôle central dans la transition énergétique de l'Inde vers la décarbonisation et la sécurité énergétique pour notre pays et la planète. Sous le solide leadership du premier ministre Modi, notre pays a mis un accent considérable sur l'économie verte, soutenu par une mission nationale complète sur l'hydrogène vert et une ambition de faire de l'Inde une économie nette zéro d'ici 2070. La croissance verte est la voie à suivre, et nous sommes fermement engagés à favoriser une durabilité significative dans le secteur manufacturier indien. »

À propos d'INOX Air Products :

INOX Air Products est le plus grand fabricant de gaz industriels et médicaux en Inde. La société offre un portefeuille unique de gaz, d'équipements et de services grâce à une capacité de fabrication massive de 4 200 TPD de gaz liquides livrés à partir de 48 sites d'exploitation. Grâce à son vaste réseau d'opérations et à son écosystème de clients très diversifié, INOX Air Products permet à plus de 1 800 petites, moyennes et grandes organisations manufacturières dans des dizaines de secteurs, leur permettant de réaliser leur vision. Dans notre glorieux parcours de plus d'un demi-siècle, nous avons fait d'énormes progrès sur tous les paramètres de nos opérations commerciales, en nous appuyant uniquement sur nos vertus d'orientation client, de transparence et de création de valeur par la qualité. Nous sommes fiers de notre effectif fort de 1 400 personnes, qui travaille sans relâche dans tout le pays, libérant les vertus de l'intégrité et de l'innovation, bien complétées par leur esprit prêt à servir.

Créée en 1963 par la famille Jain sous le nom d'Industrial Oxygen Company Ltd à Pune, dans le Maharashtra, la société visait à renforcer et à tirer parti de l'industrialisation rapide qui a lieu dans le pays. En 1999, Air Products & Chemicals Inc., aux États-Unis, a acquis une participation de 50 % dans la société, donnant naissance à INOX Air Products. L'entreprise reste à ce jour l'un des plus longs partenariats indo-américains dans le secteur manufacturier.

À propos d'Asahi India Glass Ltd (AIS)

Asahi India Glass Ltd. (AIS) est la principale société indienne de solutions intégrées de verre et de fenêtres et un acteur dominant dans les segments de l'automobile et du verre architectural. Elle détient une part majoritaire de plus de 45 % dans le segment du verre architectural à valeur ajoutée et plus de 74 % dans le segment du verre des voitures particulières indiennes. Créée en 1987, l'empreinte d'AIS couvre aujourd'hui tout le spectre des chaînes de valeur de l'automobile et du verre architectural.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2409531/INOX_Air_Products__Asahi_India_Glass.jpg

10 mai 2024 à 07:07

