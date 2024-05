CedCommerce lance un outil d'intégration gratuit dans le cadre d'un partenariat stratégique avec AliExpress, pour les vendeurs européens





LUCKNOW, Inde, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- CedCommerce, leader dans le domaine du multicanal, est fier d'annoncer sa collaboration stratégique avec AliExpress, qui donne aux vendeurs une occasion unique d'atteindre un public diversifié à la recherche de produits distinctifs.

Grâce à ce partenariat, CedCommerce facilite la vente multicanal en développant son dernier outil : l'intégration CedCommerce pour AliExpress. .

Cet outil d'intégration gratuit constitue une passerelle pour les vendeurs de commerce électronique qui utilisent des plateformes telles que WooCommerce, Prestashop et Adobe Commerce, et leur permet de connecter leurs boutiques à AliExpress, de proposer leur catalogue de produits et de synchroniser et exécuter les commandes à partir de la boutique de commerce électronique elle-même.

Cependant, la gestion de plateformes séparées pour les boutiques en ligne et AliExpress peut s'avérer difficile sur le plan opérationnel. Les outils de CedCommerce simplifient la gestion de plusieurs boutiques, permettant aux vendeurs de se concentrer sur la croissance et de maximiser les profits.

L'intégration CedCommerce pour AliExpress propose une multitude d'avantages grâce à ses fonctionnalités robustes :

Automatisation des opérations : référencez des produits en masse en un seul clic, et gagnez du temps et des ressources précieuses.

Vente centralisée : gardez le contrôle sur vos niveaux de stock en les synchronisant et en les gérant efficacement, ce qui permet d'éviter les ruptures de stock et d'assurer des ventes ininterrompues.

Gestion des commandes et de l'exécution sans effort : simplifiez le traitement et l'exécution des commandes directement à partir de l'interface familière du canal.

Services entièrement gérés : accédez à des canaux d'assistance spécialisés 24/7, pour un fonctionnement sans heurts et la tranquillité d'esprit des vendeurs.

Conçu en toute confiance : comptez sur la solution officielle de CedCommerce, soutenue par plus de 15 ans d'expertise et une expérience éprouvée dans l'autonomisation des entreprises dans le paysage du commerce électronique.

De plus, l'intégration CedCommerce pour AliExpress permet aux entreprises d'exploiter le paysage européen du commerce électronique en plein essor sans encourir de coûts supplémentaires.

Abhishek Jaiswal , PDG et cofondateur de CedCommerce, a souligné l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la technologie en déclarant : « La collaboration stratégique de CedCommerce avec AliExpress témoigne de notre volonté inébranlable d'aider les vendeurs de commerce électronique dans le monde entier. En intégrant de manière transparente des plateformes telles que WooCommerce, Magento, Prestashop et d'autres avec AliExpress, nous rationalisons le processus d'expansion, rendant plus facile et plus abordable pour les vendeurs l'accès au vaste marché européen. Notre engagement en faveur de l'innovation et de la technologie garantit que les détaillants peuvent sans effort combler le fossé entre leurs entreprises et les marchés mondiaux, ouvrant la voie à un voyage transparent et rentable vers de nouveaux territoires. »

À propos de CedCommerce

CedCommerce est un facilitateur multicanal de premier plan qui aide les commerçants en ligne à développer leurs activités sur des marchés internationaux tels qu'Amazon, eBay, Walmart, Etsy et Google grâce à des outils et des technologies d'intégration sécurisés, optimisés et évolutifs. Avec plus de 50 outils de canaux de vente pour Shopify, WooCommerce, Magento, BigCommerce, OpenCart et Prestashop, plus de 40 000 marchands à travers le monde ont bénéficié des capacités multicanal de CedCommerce. Hautement recommandé par G2, Trustpilot, Capterra, Web Retailer, Cuspera et Serchen, CedCommerce permet une intégration en douceur des marchands et un flux de données produit rationalisé.

Consultez le site Web de CedCommerce , ou suivez la société sur Facebook , X (anciennement Twitter), YouTube , et LinkedIn pour en savoir plus.

Contact : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1420605/CedCommerce_Logo.jpg

20 mai 2024 à 09:01

