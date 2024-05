Le gouvernement du Canada contribue à améliorer la participation économique des femmes dans les industries à prédominance masculine





OTTAWA, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Compte tenu de l'évolution du paysage de l'emploi, il est inacceptable qu'il y ait encore des secteurs dominés par une main-d'oeuvre principalement masculine. Cela inclut le secteur des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), de la construction et de l'industrie manufacturière. Les femmes et les personnes de diverses identités de genre continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent d'accéder au secteur de leur choix. Lorsqu'elles en ont la possibilité, les femmes apportent des perspectives, des compétences et des talents qui s'avèrent inestimables pour stimuler l'innovation et le progrès dans tous les domaines.

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de 924 370 $ sur deux ans et demi à l'organisme Build a Dream to Empower Women (Build a Dream) pour son projet intitulé Favoriser l'accès des femmes à l'emploi, au maintien en poste et à l'avancement professionnel dans les domaines à prédominance masculine. Ce financement vise à éliminer les obstacles systémiques qui nuisent au maintien en poste et à la représentation des femmes dans les domaines à prédominance masculine.

L'organisme Build a Dream offrira des possibilités d'avancement professionnel en établissant un réseau de partenaires de l'industrie, du milieu étudiant et de personnes à la recherche d'un emploi, au moyen de conférences virtuelles, d'expositions d'exploration de carrière, d'ateliers et de programmes d'apprentissage pratique. L'organisme collaborera également avec des partenaires de l'industrie pour créer des environnements de travail plus inclusifs pour les femmes et élaborer des programmes de mentorat qui soutiennent l'avancement professionnel des employées actuelles.

Dans le cadre du Programme de promotion de la femme, le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec des groupes de femmes pour appuyer des initiatives qui font progresser l'égalité des genres et la prospérité économique des femmes. L'élimination des obstacles et la création d'environnements inclusifs élargissent les débouchés qui s'offrent aux femmes et libèrent le plein potentiel de la main-d'oeuvre canadienne.

Citations

« Lorsque nous augmentons le niveau d'implication et ouvrons les portes pour que tout le monde puisse participer, nous remettons en question les stéréotypes liés au genre. En encourageant les femmes et les personnes de diverses identités de genre à prendre part aux activités de secteurs non traditionnels, nous investissons dans notre économie. Cet investissement dans les ressources n'est pas seulement une question d'égalité : il s'agit de tirer parti d'un potentiel inexploité pour accroître la productivité, favoriser une croissance inclusive et tracer la voie vers un avenir plus équitable pour l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« L'organisme Build a Dream s'engage à éliminer les obstacles systémiques pour les femmes dans les domaines à prédominance masculine et à promouvoir l'équité dans tous les milieux de travail à l'échelle nationale. Grâce à ce financement, nous allons mener des évaluations sectorielles qui jetteront les bases de stratégies adaptées visant à susciter des changements positifs. Nous établirons un solide programme de mentorat qui fournira des réseaux de soutien essentiels et favorisera le sentiment d'appartenance des femmes dans les métiers. Ensemble, nous façonnons un avenir où toute femme pourra s'épanouir dans la profession de son choix, et où la diversité n'est pas seulement accueillie, mais célébrée. »

Nour Hachem, présidente et fondatrice, Build A Dream

Les faits en bref

En 2021, alors que les femmes représentaient 31 % des personnes âgées de 25 à 65 ans titulaires d'un diplôme d'études postsecondaires en STIM, elles comptaient pour seulement 21 % des personnes exerçant des professions dans ce secteur.

En 2021, les femmes occupaient seulement 24 % des emplois dans le secteur de l'énergie et, selon le salaire horaire moyen, gagnaient 85 cents pour chaque dollar gagné par les hommes.

pour chaque dollar gagné par les hommes. Depuis novembre 2015, Femmes et Égalité des genres Canada a investi 29,8 millions de dollars dans 64 projets visant à faire progresser la participation des femmes dans des professions non traditionnelles dans lesquelles elles sont sous-représentées, y compris dans les STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

a investi 29,8 millions de dollars dans 64 projets visant à faire progresser la participation des femmes dans des professions non traditionnelles dans lesquelles elles sont sous-représentées, y compris dans les STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). Le budget de 2023 allouait 160 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, pour le Programme de promotion de la femme, afin de financer des organismes au service des femmes au Canada .

. Pour soutenir les femmes dans les métiers spécialisés et l'égalité des genres dans les STIM : Le budget de 2022 prévoyait 84,2 millions de dollars sur quatre ans afin de doubler le financement du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, qui vise à aider les recrues sous-représentées à entreprendre et à réussir une carrière dans un métier spécialisé (dirigé par Emploi et Développement social Canada ).



Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada?:

