Appel à projets : plus de 3 millions de dollars d'investissement pour les contenus audiovisuels internationaux au TCCF PITCHING 2024





TAIPEI, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- La a Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) a le plaisir d'annoncer que la 5e édition du Taiwan Creative Content Fest (TCCF) se déroulera du 5 au 8 novembre au Taipei Nangang Exhibition Center. La section « Project to Screen » invite les candidats internationaux à soumettre des projets, avec un investissement total prévu de plus de 3 millions de dollars.

« Project to Screen » : faciliter la production et l'accès au marché

La section « Project to Screen » comprend quatre catégories : les longs métrages, les séries, l'animation et les documentaires. LLes candidatures ouvriront le 3 juin et seront évaluées par un groupe de jurys internationaux. Les projets sélectionnés recevront des ressources de formation et présenteront leurs propositions lors du TCCF, avec un hébergement subventionné. Un projet exceptionnel se verra décerner le prix du meilleur projet et une récompense de 30 000 dollars.

Tous les projets sélectionnés peuvent postuler au « Programme de développement de contenu créatif (CCDP) - Fonds de développement » de la TAICCA et au « Programme de cofinancement international de Taïwan 2.0 (TICP 2.0) Option 2 » dans un délai de deux ans. Le financement total dépasse les 3 millions de dollars, fournissant des ressources pour faire avancer le développement de projets et établir des connexions sur le marché. Ces deux initiatives ont permis de tirer parti des succès remportés à la Berlinale et au Festival de Cannes en 2024, ouvrant la voie à des oeuvres de grande qualité susceptibles d'être commercialisées à l'échelle internationale.

Le TCCF 2024 continue de collaborer avec des festivals, des marchés et des organisations internationales afin de promouvoir les oeuvres et les talents audiovisuels sur les marchés européens et mondiaux. Un projet sélectionné par Series Mania est invité à participer à l'événement de 2025. Le BIFAN NAFF Project Market, le Focus Asia-All Genres Market et le MIFFest Project Market sélectionneront également des propositions de projets du TCCF pour participer aux événements à venir.

Les lauréats du prix TCCF ont un impact significatif et sont reconnus dans des festivals et marchés cinématographiques prestigieux. Le documentaire « After the Snowmelt », lauréat du « TAICCA X CNC AWARD » dans le cadre du TCCF 2023, a depuis été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux, dont Visions du Réel en Suisse, le Festival international du film de Jeonju en Corée du Sud, le Festival du film de Trento en Italie et Millennium Docs Against Gravity en Pologne, mettant ainsi en valeur les atouts de Taïwan en matière de culture et de contenu sur la scène internationale.

Outre les projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets « Project to Screen » du TCCF, les projets issus de l'atelier de la TAICCA en collaboration avec le « Festival des 3 Continents / Produire au Sud », le « Series Mania Institute » et des professionnels de l'audiovisuel de Corée du Sud seront également présentés lors de séances de présentation des projets.

Sessions « Story to screen » : présentation du potentiel d'adaptation aux acheteurs de l'industrie

Une autre section de TCCF PITCHING, « Story to screen », recommande des histoires à potentiel d'adaptation, y compris des oeuvres de fiction et de non-fiction, des bandes dessinées et des concepts d'histoires originales. Parallèlement à « Shoot the Book! TCCF », une collaboration avec SCELF, « Story to screen » présentera des histoires taïwanaises et françaises commercialisables aux acheteurs et professionnels nationaux et internationaux, dans le but de faciliter les adaptations, d'encourager les collaborations et d'étendre la portée de récits captivants.??

Élever l'industrie créative taïwanaise : La TAICCA, pionnière de la collaboration et du financement

Homme TSAI, président de TAICCA, a souligné l'engagement de l'agence à renforcer l'industrie créative taïwanaise. Afin de soutenir davantage l'environnement d'investissement culturel, qui a été rendu favorable à la suite de l'amendement concernant la loi sur le développement des industries culturelles et créatives, TAICCA a collaboré avec les principales entreprises nationales de télécommunications et de technologie, notamment ASUS et ADATA, ainsi qu'avec des entreprises internationales de contenu créatif telles que CJ ENM Hong Kong et Warner Bros. Discovery Group, pour établir des fonds, jetant ainsi les bases de la production d'oeuvres de haute qualité ayant un attrait mondial.

Le TCCF est un événement annuel majeur dans l'industrie asiatique du contenu créatif, attirant des acheteurs et des vendeurs internationaux qui convergent et s'engagent dans le réseautage et les négociations commerciales. Divisé en trois sections principales, PRÉSENTATION, MARCHÉ et FORUM, le TCCF vise à promouvoir des oeuvres exceptionnelles susceptibles d'être commercialisées et d'avoir une influence internationale, tout en favorisant activement les possibilités de développement, d'investissement, de vente et de distribution de contenus transmédias.

Dates importantes du TCCF PITCHING « Project to Screen » 2024

Du 3 juin au 31 juillet : appel à projets et candidatures.

Début septembre : annonce des projets et récits sélectionnés.

Veuillez consulter le site Web officiel ( https://www.tccf.tw/en/home ) pour l'annonce de l'appel à projets.

À propos de la TAICCA ( https://en.taicca.tw/)

La Taiwan Creative Content Agency (TAICCA), créée en juin 2019 et soutenue par le ministère de la Culture, est une organisation intermédiaire professionnelle qui oeuvre à la promotion du développement des industries taïwanaises de contenu, notamment le cinéma et la télévision, l'édition, la musique pop, l'ACG, etc.

20 mai 2024 à 02:49

