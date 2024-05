Les performances de Ferretti au premier trimestre sont impressionnantes





Les nouveaux chantiers navals ont été mis en service

MILAN, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 16 mai 2024, heure locale en Italie,Tan Xuguang, président du Groupe Ferretti, a présidé une réunion sur place du conseil d'administration de Ferretti Italien au siège de gestion à Milan. Il a confirmé la croissance continue de l'entreprise au premier trimestre et a appelé à la construction complète d'un avantage concurrentiel d'exploitation de haute qualité durable.

En 2012, le Groupe Weichai a procédé à une réorganisation stratégique du Groupe Ferretti Italien, qui était au bord de la faillite, sauvant ainsi « la perle de la couronne » de l'Italie et plus de 2 000 familles italiennes. Après 12 ans d'intégration de la chaîne stratégique, d'intégration des activités et d'intégration culturelle, Ferretti est sorti du bourbier de la restructuration en faillite et est entré sur la voie d'un développement rapide, devenant la première entreprise à être cotée à la fois à Hong Kong, en Chine, et à Milan, en Italie! Aujourd'hui, Ferretti est devenu un lieu de bonheur pour plus de 4 000 familles et a contribué au développement stable local en Italie.

Tan Xuguang a mené des enquêtes et des recherches intensives sur les chantiers navals de La Spezia, Ravenna et Forli du Groupe Ferretti Italien, pour comprendre sur place la situation liée à la recherche et développement des produits, la fabrication, la livraison des commandes et les projets de transformation technique, etc. Sur la base de enquêtes et recherches approfondies, Tan Xuguang a eu des échanges et des entretiens en face à face avec les responsables techniques, commerciaux et de production de première ligne de Ferretti, et les représentants des employés, et il a prononcé un discours d'ouverture improvisé sur place.

La restructuration stratégique du Groupe Ferretti italien par le Groupe Weichai a remporté un grand succès. Les deux parties ont impressionné le monde entier avec des résultats exceptionnelles et ont créé ensemble un modèle de coopération gagnant-gagnant entre les entreprises chinoises et italiennes!

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2416637/Weichai_Power.mp4

20 mai 2024 à 03:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :