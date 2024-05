Blue Ridge Partners nommé « Cabinet de conseil en création de valeur de l'année : Croissance du chiffre d'affaires » lors d'un prix dédié au capital investissement





Blue Ridge Partners, cabinet de conseil en gestion, récompensé aux 2024 Actum Private Equity Value Creation Awards pour son leadership dans l'accélération de la croissance rentable du chiffre d'affaires

LONDRES, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Blue Ridge Partners a le plaisir d'annoncer l'obtention du prix du « Cabinet de conseil en création de valeur de l'année : Croissance du chiffre d'affaires » aux Actum Group Private Equity Value Creation Awards. Le prix a été décerné lors d'une grande cérémonie organisée au Musée d'histoire naturelle de Londres et Blue Ridge Partners a été choisi comme lauréat parmi des dizaines de candidats sélectionnés par un jury indépendant.

« Ce prix offre une reconnaissance fantastique du travail que nous réalisons pour aider les clients soutenus par des fonds privés à accélérer la croissance rentable de leur chiffre d'affaires. Les juges ont choisi Blue Ridge Partners parce que nous générons un impact élevé rapidement et constamment, ce qui se traduit par un retour sur investissement exceptionnel et, en fin de compte, une valeur de sortie plus élevée », a déclaré Moti Shahani, directeur général de Blue Ridge Partners basé à Londres.

« Plutôt que de remporter des prix, notre principal intérêt est d'aider nos clients à accélérer la croissance de leur chiffre d'affaires, mais cela fait déjà trois fois que nous recevons une reconnaissance externe majeure cette année. Nous sommes l'une des meilleures sociétés de conseil en gestion d'Amérique en 2024 selon Forbes, l'une des principales sociétés de conseil en gestion du Royaume-Uni en 2024 selon le Financial Times, et nous avons maintenant reçu ce prix exceptionnel qui reconnaît notre principale expertise : la croissance du chiffre d'affaires »,a déclaré Jim Corey, PDG de Blue Ridge Partners.

À propos de Blue Ridge Partners :

Blue Ridge Partners est une société mondiale de conseil en gestion qui se consacre exclusivement à aider les entreprises à accélérer la croissance rentable de leur chiffre d'affaires. Nous avons travaillé avec plus de 1 000 entreprises pour améliorer leur compréhension stratégique des marchés et de la clientèle, approfondir et élargir leurs relations avec les clients, et améliorer les performances en matière de marketing et de ventes.

Notre clientèle compte plus de 130 sociétés de capital-investissement et leurs sociétés portefeuille, que nous soutenons lors de l'évaluation des transactions, pendant la diligence raisonnable et après l'acquisition. Nous avons la réputation d'aider les entreprises à croître plus rapidement en travaillant dur, en collaborant avec les différentes parties et en produisant un impact mesurable rapidement et plus efficacement que les grands cabinets de conseil. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.blueridgepartners.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2415898/Blue_Ridge_Partners_management_consulting_wins_revenue_growth_firm_of_the_year_award_group_image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2415897/Blue_Ridge_Partners_Logo.jpg

19 mai 2024 à 21:58

