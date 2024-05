REPLY: Le Reply AI Film Festival 2024 est lancé.





Reply présente la première édition du Reply AI Film Festival, un concours international où l'intelligence artificielle (IA) sert non seulement de catalyseur à l'innovation dans le domaine de la narration créative, mais aussi d'outil pour favoriser l'inclusion des jeunes générations dans la production vidéo et cinématographique.

Avec pour thème "Histoires synthétiques, coeurs humains", cette édition du Reply AI Film Festival célèbre la synergie entre le talent humain et l'intelligence artificielle, mêlant harmonieusement l'art, la créativité et la technologie.

Le concours s'adresse à tous les créatifs désireux d'explorer les possibilités offertes par l'IA en matière d'écriture de scénario, de story-board, d'imagerie, d'effets visuels, etc. Les projets, originaux et d'une durée maximale de 10 minutes, doivent être soumis via la plateforme dédiée, aiff.reply.com, avant le 1er juillet 2024.

Un jury composé d'experts en intelligence artificielle et en arts visuels évaluera les candidatures et sélectionnera les dix meilleurs courts métrages dans les catégories Narration, Pilotes, Documentaires et Expérimental.

La collaboration avec Mastercard, une entreprise qui s'est toujours engagée à connecter les consommateurs avec leurs passions et à soutenir les talents émergents, permettra aux finalistes d'accéder au Lagon afin d'avoir l'opportunité de vivre et de participer à une Première de l'événement, organisée par Reply et Mastercard, durant les jours dédiés au 81e Festival International du Film de Venise. Au cours de cette première, leurs oeuvres seront présentées et les trois lauréats seront annoncés.

Dans le cadre de ses efforts constants pour promouvoir les nouvelles technologies auprès des jeunes générations, Reply continue à faire progresser sa culture de l'innovation. Le Reply AI Film Festival devient un espace pour explorer l'IA en tant qu'alliée de la créativité humaine et, surtout, une opportunité où la synergie entre les personnes et la technologie permet de créer des scénarios nouveaux, plus accessibles et plus durables.

"C'est une ère où le talent des gens est enrichi par les outils de demain, ce qui donne lieu à des histoires concises capables de transmettre des expériences et des émotions pleinement humaines. Il y a deux ans, nous avons lancé la première édition du Reply AI Film Festival sous la forme d'un concours interne au sein de notre personnel. Le fait de l'ouvrir aujourd'hui au public et de faire participer un plus grand nombre de jeunes passionnés de technologie est très important pour nous. Le Reply AI Film Festival n'est pas seulement un moyen de promouvoir l'innovation et la créativité, mais aussi une occasion pour les jeunes talents de se plonger dans les nouvelles technologies, d'acquérir des compétences avancées et de donner vie à de nouvelles histoires", a commenté Filippo Rizzante, CTO de Reply.

Le Reply AI Film Festival fait partie des Reply Challenges, un programme de compétitions technologiques et créatives qui témoigne de l'engagement de Reply dans le développement de modèles éducatifs innovants, capables d'impliquer les nouvelles générations. Aujourd'hui, les Challenges de Reply comptent une communauté de plus de 150 000 participants. Pour en savoir plus sur le Reply AI Film Festival, visitez aiff.reply.com.

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

