John Patton, directeur du conseil scientifique de Kindeva Drug Delivery, lauréat du prix Charles G. Thiel de la conférence RDD





Lors de la récente conférence sur l'administration de médicaments par voie respiratoire (RDD), John Patton, docteur en biotechnologie, entrepreneur et chef du conseil scientifique de Kindeva Drug Delivery (Kindeva), leader mondial dans le domaine des produits combinant médicaments et dispositifs, a été désigné lauréat du prix Charles G. Thiel. Ce prix prestigieux est décerné tous les deux ans dans le cadre de conférences RDD, à un scientifique élu par ses pairs en tant que pionnier de développements significatifs dans un ou plusieurs aspects de la science et de la technologie entourant l'administration de médicaments par voie respiratoire.

M. Patton a été l'un des scientifiques les plus influents dans le domaine de l'administration de médicaments par voie respiratoire et est un champion dans le domaine de l'administration pulmonaire de grandes molécules et de produits biologiques. Il a publié plus de 100 articles, déposé plus de 40 brevets et fondé ou cofondé six sociétés d'administration de médicaments, dont iPharma Labs, une société que Kindeva a acquise en 2022.

« L'expertise de John en matière de recherche et développement, associée à la myriade de publications dont il est l'auteur, a contribué à ouvrir la voie à l'utilisation de l'administration par voie respiratoire par les chercheurs et les entreprises pour le traitement d'autres maladies », déclare David Stevens, directeur commercial mondial de Kindeva. « La passion et la conviction de John en termes d'applications de l'administration de médicaments dans et à travers les poumons, et en particulier son travail de pionnier dans l'administration pulmonaire de produits biologiques, n'ont été rien de moins qu'une source d'inspiration. John a apporté et continue d'apporter une contribution considérable à Kindeva et à l'ensemble de l'industrie. Au nom de tous ses collègues de Kindeva, nous félicitons John. C'est un privilège de travailler à ses côtés et de bénéficier de sa vision technique et de son enthousiasme sans limite pour la médecine inhalée. »

Les applications de Kindeva dans le domaine des produits biologiques inhalés couvrent des traitements thérapeutiques complexes allant de l'administration locale à l'administration dans les poumons profonds (systémique), notamment la fibrose pulmonaire, l'asthme/la BPCO, les maladies cardiovasculaires et les maladies infectieuses, et englobent une grande expertise dans le développement de solutions répondant aux besoins en insuline, aux exigences de la chaîne du froid, et bien plus encore.

En savoir plus sur ce prix et sur les avancées de Kindeva en matière de développement de médicaments biologiques.

À propos de Kindeva Drug Delivery

Kindeva Drug Delivery est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat axée sur les produits combinés médicament-appareil. Nous développons et fabriquons des produits dans une large gamme de formats d'administration de médicaments, notamment pulmonaires et nasaux, injectables et transdermiques. Nos offres de services couvrent la faisabilité à un stade précoce, en passant par le remplissage-finition des produits pharmaceutiques à l'échelle commerciale, la fabrication de systèmes de fermeture de conteneurs et l'assemblage de produits pharmaceutiques. Chez Kindeva, nous prenons en charge une clientèle mondiale à partir de nos installations de fabrication, de recherche et de développement de pointe situées aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 mai 2024 à 00:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :