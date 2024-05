HTEC investit dans des équipes 100 % compétentes en intelligence artificielle, ou comment assurer l'excellence à l'ère de l'IA





HTEC, une société mondiale de conseil numérique, d'ingénierie logicielle et de développement de produits, a lancé une initiative d'habilitation de l'IA à l'échelle de toute l'entreprise. L'initiative vise à doter le personnel mondial de HTEC de capacités fondamentales et hautement techniques en matière d'intelligence artificielle (IA) et à fournir une formation continue en IA.

Il est essentiel de procurer à chaque employé de HTEC le niveau nécessaire de connaissance en IA : cela permet à l'organisation de continuer à mener des transformations numériques optimisées par l'IA pour ses clients et d'assurer la productivité et l'efficience de son personnel.

« Pour diriger et transformer nos clients, nous devons nous transformer nous-mêmes. Donner la priorité à l'expérience pratique et à l'apprentissage continu est nécessaire pour garder une longueur d'avance en matière d'IA. Le programme HTEC AI Enablement guidera de manière optimale nos équipes dans la nouvelle ère de l'IA, en les dotant des compétences nécessaires pour parler couramment le langage des innovations de demain et redéfinir la stratégie numérique, la mise en oeuvre et l'excellence opérationnelle », déclare Goran Savic, directeur de la technologie de HTEC, Tech Excellence.

Le programme offrira une formation de base en IA pour le personnel administratif et non-ingénieur et une instruction technique adaptée au rôle de chaque ingénieur.

Darko Todorovic, responsable de l'ingénierie de HTEC, déclare : « L'initiative d'autonomisation de l'IA s'étend à tous les segments organisationnels, ce qui nous permet de disposer de la profondeur et de l'étendue nécessaires pour fournir un leadership et des conseils à nos clients mondiaux dans tous les secteurs et domaines. Nos clients attendent de nous qu'ils montrent la voie et nous devons veiller à ce que nos équipes soient prêtes pour l'ère de l'IA. »

Structure du programme et parcours d'apprentissage

Ce programme échelonné s'appuie sur des informations issues d'experts du domaine technologique et de sources internes et externes vérifiées. Cela garantit que les ingénieurs de HTEC conservent leurs compétences de base en matière d'IA et de ML et que le personnel non-ingénieur de l'entreprise est capable d'identifier les opportunités en matière d'IA.

Fort du succès interne de son programme, HTEC a commencé à mettre en oeuvre des projets similaires de compétences en IA des équipes de certains clients.

« Les initiatives d'autonomisation en matière d'IA sont impératives pour les entreprises, et HTEC est là pour soutenir nos clients en matière de conception organisationnelle à l'ère de l'IA, de compétences des équipes en IA, de stratégie numérique, de développement de produits et d'ingénierie pour faire avancer leurs activités », déclare Goran.

Pour de plus amples renseignements à propos du programme HTEC AI Enablement, cliquez ici.

À propos de HTEC

HTEC alimente l'évolution technologique des organisations les plus influentes au monde, des startups disruptives aux entreprises du Fortune 500. Avec plus de 2 000 experts répartis en Amérique du Nord et en Europe, HTEC est un partenaire technologique idéal pour ses clients et la plateforme de croissance ultime pour ses employés.

8 mai 2024 à 19:55

