Rogers devient partenaire principal du Circuit des champions de la PGA au Canada

CALGARY, Alberta, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd'hui qu'elle est la partenaire principale du seul Circuit des champions de la PGA au Canada à Calgary (anciennement le tournoi Shaw Charity Classic). Rogers a frappé le coup de départ des efforts de financement du tournoi en versant un don de 1 million de dollars.

« Ce tournoi a eu des répercussions importantes sur les communautés, les familles et les enfants de l'Alberta, a affirmé Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers. Nous avons l'immense fierté d'honorer l'héritage de la famille Shaw avec le tournoi Rogers Charity Classic et de continuer de soutenir des organismes caritatifs qui oeuvrent auprès des enfants en Alberta. »

Le tournoi a franchi une étape importante l'an dernier, recueillant plus de 100 millions de dollars depuis sa création pour des organismes caritatifs de l'Alberta. Le fonds, renommé Rogers Birdies for Kids présenté par AltaLink, vient en aide chaque année à des milliers de jeunes dans des domaines comme le counseling, les sports et le soutien familial. À partir de maintenant et jusqu'à la fin août 2024, les dons versés à des organismes caritatifs participant au programme Rogers Birdies for Kids présenté par AltaLink sont égalés jusqu'à concurrence de 50 % grâce au fonds de contrepartie du programme.

« Nous remercions Rogers pour son engagement à perpétuer l'héritage du tournoi et à avoir une influence positive sur les communautés de notre province, a déclaré Jim Riddell, président du conseil du tournoi Rogers Charity Classic. Ce tournoi de golf professionnel pour toute la famille est l'un des moments les plus emballants de l'été à Calgary. Il est surtout important pour la contribution qu'il apportera aux organismes caritatifs de l'Alberta qui oeuvrent pour les enfants et leur famille dans toute la province. »

Les billets pour le tournoi Rogers Charity Classic, qui aura lieu du 16 au 18 août 2024, sont maintenant en vente. Ce tournoi offre une variété d'offres pour les spectateurs et spectatrices ainsi que des expériences améliorées de visionnement et d'animation.

« Rogers Charity Classic est l'un des principaux événements du calendrier du Circuit des champions de la PGA et j'ai toujours hâte de venir à Calgary chaque année pour jouer devant une foule canadienne, a déclaré Mike Weir, légende canadienne du golf et athlète de l'Équipe Rogers. Je suis très heureux de continuer à participer à ce tournoi aux côtés de Rogers afin d'appuyer des organismes caritatifs en Alberta. »

En 2023, Rogers a conclu sa fusion historique avec Shaw et a annoncé une nouvelle entente de cinq ans en tant que commanditaire. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Rogers à faire croître le sport au Canada et à bâtir de fortes communautés en Alberta.

À propos de Rogers

Rogers est le chef de file au Canada dans le domaine des services sans-fil, câble et médias et fournit connectivité et services de divertissement au grand public et aux entreprises à l'échelle du Canada. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d'informations, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos du tournoi Rogers Charity Classic

Chaque année, le tournoi Rogers Charity Classic accueille certains des plus grands noms du golf au Canyon Meadows Golf and Country Club de Calgary, en Alberta. Le tournoi de trois rondes, soit 54 trous, comptera des champions de la PGA qui se mesureront pour remporter 2,4 millions de dollars américains et suivra la formule de jeu « partie par coups ». Dirigé par un groupe de mécènes et commandité par Rogers Communications, l'arrêt annuel du Circuit des champions de la PGA au Canada présentera Calgary au monde entier grâce à une diffusion de l'événement sur The Golf Channel. Depuis sa création, le tournoi a permis d'amasser plus de 100 millions de dollars pour soutenir des organismes caritatifs oeuvrant auprès de milliers de jeunes de l'Alberta chaque année. Pour en savoir plus, consultez https://rogerscharityclassic.com. Suivez Rogers Charity Classic sur Facebook à facebook.com/rogerscharityclassic et sur X, anciennement Twitter.

Pour en savoir plus :

Rogers Communications, [email protected], 1-844-226-1338

Tournoi Rogers Charity Classic, [email protected], 403-620-8731

