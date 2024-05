Réouverture du centre d'accueil du parc national du Gros-Morne





Le centre d'accueil amélioré rouvre et est prêt à accueillir des visiteurs

GROS?MORNE, NL, le 17 mai 2024 /CNW/ - Parcs Canada protège les trésors naturels et culturels du Canada et est fière de contribuer à l'offre touristique de renommée mondiale du pays. Les lieux administrés par Parcs Canada constituent les pierres angulaires du secteur canadien du tourisme et offrent aux visiteurs des expériences enrichissantes de qualité supérieure, en plus de soutenir le tourisme dans les collectivités du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Gudie Hutchings, députée de Long Range Mountains, ministre du Développement économique rural du Canada responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA), au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a accueilli les visiteurs lors de la réouverture du centre d'accueil du parc national du Gros?Morne. À la suite de l'achèvement d'un projet d'investissement de 12 millions de dollars du gouvernement du Canada, le centre offre maintenant une expérience renouvelée, sécuritaire, accessible et inclusive aux visiteurs et aux membres de la collectivité. L'événement s'inscrivait dans le cadre d'une série d'annonces du gouvernement fédéral et d'activités communautaires, dont l'ouverture du festival annuel Trails Tales and Tunes et l'infrastructure du port pour petits bateaux de Norris Point.

Le centre d'accueil du parc national du Gros-Morne reçoit chaque année des dizaines de milliers de visiteurs provenant du monde entier à ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le centre d'accueil est de nouveau ouvert et prêt à réserver une arrivée plus accueillante aux visiteurs. La phase 1 du projet de renouvellement étant maintenant terminée, le bâtiment entièrement modernisé propose une configuration qui met adéquatement en valeur le panorama et l'interprétation historique du site. Dans tout l'édifice, les normes d'accessibilité et d'inclusivité sont rehaussées grâce à des travaux de conception assortis de cibles d'écologisation et d'objectifs fédéraux de viabilité.

Réalisée en parallèle, la phase 2 est axée sur la conception et l'installation de panneaux d'interprétation à l'intention des visiteurs. De nouvelles expositions d'interprétation mettant en valeur les remarquables paysages, la faune, la flore et la géologie de Gros?Morne devraient être installées à l'automne 2024 et prêtes pour la saison d'activité suivante, soit en 2025, ce qui marquera officiellement la fin du projet.

Le centre d'accueil est l'un des nombreux éléments d'infrastructure importants du parc national du Gros-Morne à être revitalisé à l'aide des investissements du gouvernement du Canada dans les infrastructures fédérales. Parcs Canada a amélioré tous les terrains de camping du parc national du Gros?Morne, terminé la réfection de trois des sentiers les plus emblématiques du parc, revitalisé plusieurs aires de fréquentation diurne et modernisé des ponts et des routes à la grandeur du parc, afin de rendre les installations sécuritaires, durables et inclusives, de protéger l'environnement et de garantir aux visiteurs des expériences des plus enrichissantes. Ces investissements protègent la vitalité de notre patrimoine naturel, encouragent le tourisme durable, créent des emplois dans nos collectivités locales et appuient les efforts que déploie le gouvernement du Canada pour lutter contre les changements climatiques.

Citation

« Il y a plus de cinquante ans, le parc national du Gros-Morne a été créé et s'est développé pour accueillir plus de la moitié des touristes qui viennent explorer la magie de Terre-Neuve-et-Labrador chaque année. Nous sommes maintenant prêts à accueillir à nouveau le monde avec cette installation LEED Argent. Ce nouveau centre d'accueil est une porte d'entrée vers le parc et l'économie de nos communautés locales.?»

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et députée de Long Range Mountains

Les faits en bref

Le parc national du Gros-Morne est constitué de 1?805 kilomètres carrés de milieu sauvage sur la côte ouest de Terre-Neuve. Sa beauté naturelle et sa géologie inédite ont valu au parc d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Il s'étend depuis le littoral du golfe du Saint-Laurent vers l'intérieur de l'île sur des basses terres sillonnées de cours d'eau en direction des monts Long Range et des hauts plateaux.

vers l'intérieur de l'île sur des basses terres sillonnées de cours d'eau en direction des monts et des hauts plateaux. Parcs Canada a consulté la Première Nation Qalipu et la Première Nation de Miawpukek au sujet de la création de nouveaux panneaux d'interprétation pour le centre d'accueil. L'interprétation sur place se fera aussi en mi'kmaq.

La conception du centre d'accueil satisfait à la certification LEED de niveau argent ou la surpasse telle que définie dans la Directive sur l'écologisation des bâtiments de Parcs Canada. Ainsi, la conception et la construction concordent avec les nouvelles stratégies gouvernementales d'écologisation, grâce à l'adoption de nouvelles sources d'énergie, à des mesures de la consommation d'énergie et à l'instauration de technologies de construction favorisant le captage du carbone. La conception optimise également le cycle de vie du bâtiment afin de minimiser l'entretien requis.

Afin d'augmenter la sécurité et le confort des visiteurs, le site a été repensé de façon à améliorer l'accès au stationnement, à ménager aux autobus une voie séparée dotée d'une aire d'embarquement et de débarquement et à agrandir le stationnement réservé aux VR et aux remorques. De nouvelles bornes de recharge des VE et stratégies de stationnement encourageront le recours à des véhicules verts.

Parcs Canada collabore avec des partenaires de la région du parc national du Gros-Morne au Projet de mise en oeuvre régionale du tourisme à Gros-Morne [en anglais seulement], un projet visant à amener les partenaires à collaborer au renforcement du secteur du tourisme de la région et ainsi à entretenir une croissance économique durable à long terme.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 180 millions de dollars dans les lieux administrés par Parcs Canada dans l'Ouest de Terre?Neuve?et?Labrador, notamment le parc national du Gros?Morne et les lieux historiques nationaux de L'Anse-aux-Meadows, du Port-aux-Choix, de Red Bay et de Hopedale Mission.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

17 mai 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :