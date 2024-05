Un meilleur accès aux parcs nationaux du Québec : 65 000 cartes annuelles mises en vente à 30 % de rabais





OKA, QC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Afin d'offrir davantage d'occasions de bouger en nature aux Québécoises et Québécois, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement de près de 1,9 million de dollars visant à rendre toujours plus accessibles les parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Pour l'occasion, elle était accompagnée de M. Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq.

Cette nouvelle mesure se décline en deux volets. Une première tranche de 1,5 million de dollars permettra d'offrir un rabais de 30 % sur la carte annuelle. Valide pour une durée de 12 mois, cette carte donne non seulement accès à l'ensemble des parcs nationaux du Québec, mais offre également aux utilisateurs la possibilité de profiter gratuitement d'une nuitée de camping, de rabais dans les boutiques et pour l'accès à l'Aquarium du Québec et à l'ASTROLab, ainsi qu'un accès journalier gratuit aux centres touristiques du Lac-Simon et du Lac-Kénogami et au camping des Voltigeurs. Plus de 65 000 cartes seront ainsi offertes à un prix réduit dès le 25 mai prochain. La vente s'effectuera en ligne sur le site de la Sépaq et un système de salle d'attente avec distribution d'un rang aléatoire permettra d'assurer un traitement équitable des personnes intéressées. Rappelons qu'en temps normal, une carte annuelle coûte 88,50 $. Grâce à cette mesure, il en coûtera désormais 61,95 $ pour se la procurer.

Le deuxième volet prévoit un investissement de 375 000 $ pour la distribution gratuite d'accès quotidiens aux parcs nationaux de la Sépaq à des organismes communautaires, incluant l'aide pour le transport. Les organismes visés oeuvrent notamment auprès des populations plus vulnérables et des nouveaux arrivants dans les différentes régions du Québec. Cette initiative permettrait de rejoindre entre 10 000 et 15 000 personnes.

Cette annonce s'inscrit directement dans la volonté du gouvernement de rendre la nature plus accessible pour toutes et tous, en continuité avec les mesures de gratuité qui ont été instaurées dans les parcs nationaux du Québec les deux derniers hivers. À ce titre, 24 journées gratuites avaient été offertes à la population en 2022-2023 et 39 cet hiver, en plus de la location d'équipements et de l'inscription aux activités pour six de ces journées lors de deux semaines de relâche scolaire.

« Depuis mon arrivée en poste, j'ai fait de l'accès à la pratique d'activités sportives, récréatives et de plein air pour tous, peu importe sa condition, une de mes priorités. On a la chance d'avoir, dans notre cour, un terrain de jeu de choix avec le réseau de la Sépaq. Je suis donc très fière de l'annonce d'aujourd'hui qui, j'en suis convaincue, permettra à davantage de Québécoises et Québécois, adeptes de plein air ou débutants, de retirer les bienfaits des activités dans la nature, en plus de profiter des magnifiques paysages qu'offrent nos parcs nationaux. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La Sépaq salue l'approche du gouvernement du Québec, qui utilise ses parcs nationaux pour promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie auprès de toute la population. Les bienfaits de la nature sur la santé sont prouvés. En plus d'être des produits d'appels touristiques incontournables et des moteurs économiques régionaux, les parcs nationaux sont des réservoirs de bien-être d'une beauté exceptionnelle que l'on doit protéger et conserver pour les générations futures. »

Martin Soucy, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec

Pour consulter les modalités d'accès à cette mesure, visitez le site Web de la Sépaq.

