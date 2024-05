Tourisme Montréal dévoile son nouveau Fonds d'urgence et d'adaptation aux changements climatiques visant à soutenir l'industrie touristique





MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Tourisme Montréal dévoile son nouveau Fonds d'urgence et d'adaptation aux changements climatiques (FUAC). Cette initiative ambitieuse vise à soutenir les festivals et événements extérieurs confrontés à des défis climatiques majeurs et imprévus et qui entraînent des pertes financières non anticipées.

Avec une dotation de 1 000 000 $, le FUAC est un programme en continu ; les promoteurs peuvent donc déposer leur demande à tout moment au courant de l'année jusqu'à épuisement du Fonds de dotation. L'aide financière est d'un maximum de 90% des coûts admissibles du fonds.

Demandeurs admissibles?:

Les festivals et événements doivent avoir été annulés ou reportés . Les festivals et événements doivent être déjà financés par le Programme d'aide aux événements, festivals et expositions muséales (PAEF) ou le programme d'accueil d'événements sportifs nationaux et internationaux de Tourisme Montréal pour les éditions 2024. Les festivals et événements doivent se déployer sur le territoire de la ville de Montréal, même si le lieu de l'événement venait à changer;? Les festivals et événements doivent se dérouler à l'extérieur et les activités doivent bénéficier au tourisme.



Ce Fonds s'aligne avec le plan stratégique et le cadre d'intervention en tourisme durable Destination harmonieuse de Tourisme Montréal en s'adressant au premier pilier, soit de favoriser l'adaptation des cultures d'entreprise du secteur touristique.

Pour les détails du FUAC, c'est par ici .

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui oeuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

8 mai 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :