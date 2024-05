L'Empire State Building s'associe à Outward Bound pour la première descente en rappel complète du bâtiment au profit d'une oeuvre de bienfaisance





L'Empire State Building (ESB) a accueilli 20 courageux supporters d'Outward Bound - de même que le participant Jared Leto - pour une descente historique en rappel de la façade sud du gratte-ciel, en partenariat avec Outward Bound, afin de collecter des fonds pour l'organisation caritative dans le monde entier. Le total des dons des participants a dépassé les 3 millions de dollars pour Outward Bound, ce qui changera radicalement le parcours éducatif des jeunes partout dans le monde.

« L'Empire State Building est le support idéal pour intensifier la mission caritative d'Outward Bound par le biais de cette descente historique en rappel, qui conforte le statut de longue date de l'Empire State Building en tant que symbole d'espoir, de force et de résilience », a déclaré Tony Malkin, CEO d'Empire State Realty Trust. « Ma femme et moi avons choisi de participer au Big Rappel au profit d'une grande cause, et, pendant la descente, j'ai pu admirer les vues incroyables depuis les trois niveaux de notre observatoire et les quelques rares possibilités qui subsistent de louer des bureaux à l'Empire State Building ! »

Leto a donné le coup d'envoi du Big Rappel, qui s'étend sur près de 900 pieds (presque 275 m) depuis la flèche emblématique du bâtiment jusqu'au 30e étage. Leto, célèbre pour avoir escaladé le « le plus célèbre gratte-ciel du monde » en novembre 2023.

Ce matin, l'Empire State Building a accueilli une cérémonie d'illumination en présence de Son Altesse Royale la princesse Beatrice, administratrice d'Outward Bound au Royaume-Uni, qui a actionné le célèbre interrupteur. Ce soir, au coucher du soleil, l'Empire State Building brillera en bleu, rose, vert et blanc en l'honneur d'Outward Bound et de son important travail auprès des jeunes, ainsi que du Big Rappel à l'Empire State Building. Envoyez le message CONNECT au 274-16 pour recevoir des informations en temps réel sur l'illumination de la tour de l'Empire State Building.

« Au nom d'Outward Bound, je remercie l'Empire State Building d'avoir accueilli un événement aussi inspirant. Sortir les jeunes de leur zone de confort et les aider à réaliser quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru possible, voilà ce qu'est Outward Bound. Je suis très heureuse d'apporter mon soutien en tant qu'administratrice et grande admiratrice de l'Outward Bound Trust et de tout ce qu'il représente, ces participants sont vraiment une source d'inspiration », a déclaré Son Altesse Royale la princesse Beatrice.

Outward Bound est un réseau éducatif et caritatif international dont la mission est de changer la vie des jeunes par la mise au défi, l'apprentissage et l'aventure. Quatre organisations Outward Bound - Outward Bound International, The Outward Bound Trust, Outward Bound USA et NYC Outward Bound Schools - se sont unies pour créer cet événement unique.

« Outward Bound aide les jeunes à se dépasser et à se mettre au défi depuis 85 ans, et les participants au Big Rappel témoignent de cette profusion d'appétit d'aventure », a déclaré Martin Davidson, CEO de The Outward Bound Trust UK. « Au Royaume-Uni, The Trust inspire chaque année des milliers de jeunes à réaliser ce qu'ils n'auraient jamais cru possible en les sortant des quartiers défavorisés pour aller dans nos parcs nationaux où ils vivent des expériences extraordinaires et apprennent ce dont ils sont vraiment capables ».

L'Observatoire de l'Empire State Building a récemment fait l'objet d'un réaménagement d'un coût de 165 millions de dollars comprenant l'ajout d'une entrée réservée aux visiteurs, d'un musée immersif composé de neuf galeries, de nouveaux uniformes sur mesure pour le personnel d'accueil de l'Observatoire et d'un nouvel observatoire au 102e étage offrant une vue incomparable. L'observatoire réaménagé a été élu attraction numéro un aux États-Unis par les voyageurs de Tripadvisor pendant deux années de suite.

Des images et des vidéos en haute résolution sont disponibles ici. De plus amples informations sur l'Empire State Building sont disponibles en ligne.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, le « gratte-ciel le plus célèbre du monde », qui appartient à l'Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), s'élève, jusqu'à l'antenne, à 1 454 pieds (443 m) au-dessus de Midtown Manhattan. Le réaménagement de l'Empire State Building Observatory Experience, d'un coût de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux visiteurs, un musée interactif composé de neuf galeries et un observatoire au 102e nouvellement conçu avec des fenêtres allant du sol au plafond. Le trajet vers le célèbre observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés avec vue sur New York et ses environs, oriente les visiteurs pour toute leur expérience à vivre à New York en montrant les aspects allant de l'histoire emblématique du gratte-ciel à sa place actuelle dans la culture pop. L'Empire State Building Observatory Experience accueille des millions de visiteurs chaque année et a été déclaré « gratte-ciel préféré des Américains » par l'American Institute of Architects, la destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, l'attraction numéro 1 aux États-Unis pour la deuxième année de suite dans les 2023 Travelers' Choice Awards de Tripadvisor : Best of the Best de Tripadvisor, et la première attraction de la ville de New York dans l'Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Depuis 2011, le gratte-ciel est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent une vaste gamme de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour obtenir de plus amples informations et des billets pour l'expérience Observatoire, rendez-vous sur le site esbnyc.com ou suivez le gratte-ciel sur Facebook, X (ex-Twitter), Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok..

7 mai 2024 à 07:55

