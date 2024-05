LE FESTIVAL EURÊKA! BON POUR LA SANTÉ





Les 24, 25 et 26 mai

LA GRANDE FÊTE DES SCIENCES

MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - L'île du savoir, en collaboration avec Espace pour la vie, vous donne rendez-vous au parc Jean-Drapeau, au pied de la Biosphère, pour la 17e édition de la grande fête des sciences. À l'aube de sa majorité, le Festival Eurêka! prend du galon! Il met de l'avant encore plus de collaborateurs et de collaboratrices scientifiques, et propose plus de démonstrations épatantes et d'activités participatives en plein air que jamais!

Pour cette édition, Eurêka! respire la SANTÉ... PLANÉTAIRE! Festivaliers et festivalières seront amené.e.s à prendre conscience des liens tangibles qui existent entre l'environnement, les écosystèmes et NOTRE santé. Pour contrer leur sentiment d'impuissance face aux impacts des changements climatiques, Eurêka! propose aux festivaliers et festivalières de découvrir des technologies innovantes, d'échanger avec des scientifiques qui travaillent pour faire un monde meilleur et de mettre en place des approches concrètes pour alléger leur impact environnemental.

Pour Hussein Suprême, président de L'île du savoir : « L'éveil aux sciences chez les jeunes doit passer par la stimulation de leur sens de l'observation et leur implication dans l'exploration et la réalisation d'expériences de toutes sortes. En s'intéressant à la santé des personnes et de la planète, cette édition du Festival exposera les jeunes à des actions concrètes applicables à leur quotidien pour lutter contre les changements climatiques. »

Relever les superpouvoirs des plantes, construire un passage animalier, fabriquer et tester un bateau à l'hydrogène, étudier un vrai cerveau, contrôler un bras robotisé, observer les abeilles dans leur ruche, manipuler les instruments utilisés pour tester la qualité de l'eau, mesurer la pollution, observer les événements météorologiques, utiliser l'IA pour concevoir des paysages immersifs... Eurêka! invite les jeunes et leur famille à prendre part à une centaine d'activités éducatives TOUT À FAIT GRATUITES. Pour l'occasion, la Biosphère offre une programmation spéciale et l'entrée y sera gratuite. Grand passionné de science et de technologie et formidable ambassadeur du Festival, Stéphane Bellavance revient à la barre de l'événement pour la 9e fois à titre de porte-parole.

« Cette année, le festival Eurêka met de l'avant la culture scientifique et de l'innovation tout en sensibilisant la population aux enjeux environnementaux. C'est en initiant les jeunes à la science de façon ludique qu'on va créer les inventeurs de demain. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Selon Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie : « Avec le thème de cette année, nous célébrons notre profonde interconnexion avec les écosystèmes terrestres. En préservant la santé du vivant, nous nourrissons notre propre équilibre. À Espace pour la vie, la protection de la biodiversité et de l'environnement est le pilier essentiel de notre mission. Joignez-vous à nous pour une expérience scientifique novatrice à notre kiosque extérieur, tandis qu'à l'intérieur de la Biosphère, découvrez les bienfaits apaisants du calme sur votre santé mentale et physique. »

Eurêka! : une saine curiosité

Parmi les coups d'éclat de la programmation cette année : la découverte de l'univers de l'infiniment petit avec Chloé Savard (alias Tardibabe), la sensibilisation à la pollution en mer avec l'exploratrice Mylène Paquette, la science autochtone, le biomimétisme ou comment le génie s'inspire de la nature, la santé cardiaque, la protection de la biodiversité et les extinctions de masse. Découvrez aussi quelques-unes des dernières brillantes innovations développées par des jeunes du réseau Technoscience.

Bien sûr, les grands favoris du Festival seront de retour, incluant Sciences en Folie, Yannick Bergeron, les Neurones atomiques et Faucon-Éduc et leurs oiseaux de proie présentés en vol libre!

Dans les ateliers, festivaliers et festivalières pourront programmer une oeuvre techno à partir des battements de leur coeur, faire du papier recyclé, découvrir des insectes grouillants, se mettre les mains dans la terre en apprenant les bases de la permaculture, apprendre comment combattre son éco-anxiété, visiter une mini-maison presque complètement autonome et participer à la création d'une oeuvre environnementale éphémère.

En soirée, une toute nouvelle mouture du spectacle La Science, un poing c'est tout! est de retour, mettant en vedette deux grandes ceintures de l'animation scientifique, les incomparables Yannick Bergeron et Stéphane Brouillard.

Grands partenaires

Présenté par Hydro-Québec, le Festival Eurêka! est réalisé par L'île du savoir en collaboration avec Espace pour la vie. La grande fête des sciences bénéficie de la précieuse participation financière de plusieurs commanditaires : l'Ordre des ingénieurs du Québec, partenaire de la Zone Ingéniosité; les Fonds de recherche du Québec, commanditaire de la Scène centrale et Télé-Québec et UnisTV, partenaires média du Festival. Nous remercions également RECYC-QUÉBEC, complice de l'écoresponsabilité de cette édition, et la Société du parc Jean-Drapeau, site d'accueil du Festival.

Eurêka! est réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Grâce à leur soutien, L'île du savoir peut maintenir la récurrence, la gratuité et la qualité de cet important événement de science montréalais et offrir une vitrine unique aux institutions, entreprises et organismes de culture scientifique de chez nous.

Partenaires associés

Bombardier, Cascades Fluff & Tuff®, Concertation Montréal, Coveo, Desjardins (Caisse du Complexe Desjardins), INO, Les Industrielles, le Port de Montréal, le Réseau Réussite Montréal, Tourisme Montréal et l'Union des producteurs agricoles.

Partenaires d'enseignement supérieur

acceSciences, École de technologie supérieure, Institut national de la recherche scientifique, Polytechnique Montréal, Université Concordia, Université Laval, Université McGill, Université de Montréal, Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université de Sherbrooke.

Le projet est aussi réalisé avec le soutien financier de la Fondation familiale Trottier, de la Fondation Famille Godin, et de la Fondation J.A. DeSève.

À PROPOS

L'ÎLE DU SAVOIR

L'île du savoir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'émergence d'une culture scientifique et d'une relève dynamique en science et technologie, en réunissant des partenaires issus des institutions d'enseignement et de recherche, d'organismes de culture scientifique et du milieu des affaires.

FESTIVAL EURÊKA!

Eurêka! c'est la plus grande fête de science au Québec qui rassemble, chaque année, un public de tout âge, que ce soit par passion pour la science ou simple curiosité. Au programme : trois jours de plaisir et de découvertes scientifiques et une foule d'activités interactives GRATUITES. Depuis le début de cette grande aventure, en 2007, plus d'1,1 million de visiteurs enthousiastes, dont 60 000 élèves, ont pris part à la fête!

ESPACE POUR LA VIE

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au coeur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,2 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Pour consulter la programmation : FESTIVALEUREKA.CA

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT

Vendredi 24 mai ? 9 h 30 à 15 h 30

Samedi 25 mai ? 10 h 30 à 19 h + spectacle de soirée dès 19 h 30

Dimanche 26 mai ? 10 h 30 à 17 h

INFORMATION

Eurêka! : Roy & Turner Communications , Chloé Rossi, 514 652-6478, [email protected]

, Chloé Rossi, 514 652-6478, Espace pour la vie : Isabel Matte , 514 250-7753, [email protected]

