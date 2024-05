Victoriaville démontre de l'intérêt pour obtenir la Finale des Jeux du Québec 2028





VICTORIAVILLE, QC, le 6 mai 2024 /CNW/ - Galvanisée par un appui incontestable de sa communauté et par le rapport final reçu de SPORTSQUÉBEC pour son cahier de candidature pour la Finale 2026, Victoriaville et sa région se retrousse les manches et confirme sa place sur la ligne de départ de la 62e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2028.

Le conseil municipal de Victoriaville a confirmé, ce lundi 6 mai 2024, en séance publique, par la voie d'une résolution adoptée à l'unanimité, son intention de déposer la candidature de Victoriaville et sa région pour la présentation de la 62e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2028.

Victoriaville et sa région se considère, en toute humilité, comme un milieu candidat, plus fort et mieux outillé aujourd'hui. L'appui du milieu est toujours aussi présent et consolidé, sinon plus. De plus, notre connaissance du processus de candidature de SPORTSQUÉBEC est clairement améliorée et maitrisée. À la lumière de rencontres tenues et de la rétroaction obtenue de SPORTSQUÉBEC, la candidature de Victoriaville et sa région sera plus solide que jamais.

« Considérant notre volonté de faire vivre une expérience inoubliable aux jeunes sportifs est toujours aussi présente à Victoriaville, la qualité de notre candidature pour la Finale 2026, la mobilisation exceptionnelle de notre milieu toujours au rendez-vous, la qualité de nos infrastructures et que les représentants de SPORTSQUÉBEC nous ont chaudement recommandé de soumettre de nouveau notre candidature rapidement, nous avons donc pris la décision de déposer notre candidature pour décrocher la 62e Finale des Jeux du Québec. Si d'autres villes déposent leur candidature, nous analyserons la situation afin de déterminer si nous poursuivons ou non le processus, mais, en date d'aujourd'hui, tout indique que nous pourrions être le seul milieu à déposer », a confié le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Il faut rappeler que Victoriaville et sa région a obtenu copie de son rapport final et a eu sa rencontre de rétroaction avec SPORTSQUÉBEC, à l'égard de sa candidature déposée pour l'obtention de la 60e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2026, laquelle a été confiée à la Ville de Blainville, en novembre dernier. À la lumière de cette rétroaction positive et sans équivoque de SPORTSQUÉBEC, il ne fait aucun doute que Victoriaville et sa région représente un milieu hôte de choix.

À propos des Jeux du Québec

Phénomène social unique et toujours aussi novateur, les Jeux du Québec constituent le plus important rassemblement multisports au Québec. Par ses différentes activités, qui visent l'initiation au sport, la récréation, la compétition et la performance de haut niveau, le programme des Jeux du Québec favorise la pratique sportive chez les jeunes et les accompagne dans leur cheminement vers l'excellence. La Finale des Jeux du Québec, c'est 9 jours de compétition, 18 disciplines régulières et 1 discipline pour personnes ayant un handicap, 100 compétitions, 2 500 athlètes, 2 500 bénévoles, 125 000 admissions et 20 M$ en retombées économiques, sans compter les retombées médiatiques. Les prochaines Finales des Jeux du Québec se tiendront à Trois-Rivières à l'été 2025 et à Blainville à l'hiver 2026.

