SINOX Group présentera son nouveau système de sécurité électronique Synlox à l'Eurobike





SINOX Group présentera sa toute nouvelle technologie, le système de sécurité électronique Synlox, cette année au salon Eurobike. Cette initiative est à l'avant-garde de l'industrie traditionnelle des antivols et vise à fournir aux vélos électriques une protection plus complète.

SINOX Group présentera sa toute nouvelle innovation technologique, le système de sécurité électronique Synlox, au salon Eurobike 2024. Synlox offre une solution de sécurité avancée pour les vélos électriques, passant de serrures d'appoint du marché secondaire à l'intégration de mécanismes de sécurité directement dans le processus de production. Cette initiative va à l'encontre de l'industrie traditionnelle des antivols en offrant une protection complète dès le départ. Le système comprend divers composants tels que le verrouillage du cadre, de la batterie et de la béquille, et utilise une communication CANbus, faisant entrer les vélos électriques à pédalage assisté dans une nouvelle ère de transport mobile et progressant progressivement vers l'IoT.

Le salon Eurobike est la plus grande exposition professionnelle de bicyclettes au monde et sert de plateforme centrale pour les vélos et la mobilité future, offrant une excellente occasion de présenter les dernières technologies et solutions innovantes. Selon le premier rapport sur le marché mondial de la World Bicycle Industry Association (WBIA), les ventes mondiales de vélos atteindront 96 millions d'unités en 2021, les vélos électriques à pédalage assisté représentant environ 9,7 millions d'unités. Avec l'augmentation constante de la demande mondiale de vélos électriques, des solutions complètes de sécurité des véhicules sont devenues essentielles. Par conséquent, le lancement de Synlox va donner un nouvel élan à l'industrie du vélo et offrir aux consommateurs des options de déplacement plus sûres et plus pratiques.

Du 3 au 7 juillet 2024, les visiteurs sont invités à découvrir les avancées apportées par le système Synlox pour la sécurité des vélos au stand Hall 9.1 F88 de l'exposition Eurobike à Francfort, en Allemagne.

6 mai 2024 à 06:35

