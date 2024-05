Florin Filote intègre ThredUp en tant que directeur général pour l'Europe





ThredUp (Nasdaq : TDUP, LTSE : TDUP), l'une des plus grandes plateformes de revente en ligne de vêtements, chaussures et accessoires, annonce aujourd'hui la nomination de Florin Filote au poste de directeur général de la société pour l'Europe. Avec près de deux décennies d'expérience dans le commerce de détail et le commerce électronique, en mettant l'accent sur la création et l'expansion d'entreprises sur le marché, Filote supervisera les activités commerciales européennes de la société, qui couvrent actuellement neuf pays d'Europe centrale et de l'Est. Il succède à Dan DeMeyere, qui travaille chez ThredUp depuis 2010 et qui a dernièrement dirigé les activités internationales de la société pendant deux ans. DeMeyere retourne aux États-Unis pour mettre à l'échelle l'innovation en matière de technologie et d'intelligence artificielle en tant que directeur des produits et de la technologie. Filote et DeMeyere relèveront tous deux de James Reinhart, CEO et cofondateur de ThredUp.

« Nous avons fait de grands progrès dans le développement de nos activités européennes depuis notre entrée sur le marché en 2021, en multipliant par plus de deux notre chiffre d'affaires et en promouvant le secteur de l'occasion dans toute l'Europe centrale et de l'Est. L'équipe a accompli un travail incroyable en jetant des bases solides pour l'avenir, et je suis convaincu que la vaste expérience de Florin sur le marché et sa passion pour la circularité en font le dirigeant idéal pour stimuler l'innovation et la croissance sur le marché européen de l'occasion, que les projections GlobalData estiment à 90 milliards de dollars d'ici 2028. » ? James Reinhart, CEO et cofondateur, ThredUp

« ThredUp est depuis longtemps un pionnier de la revente, et je suis honoré de rejoindre une équipe aussi talentueuse et de contribuer à des opérations européennes déjà florissantes. En mettant l'accent sur la promotion de la croissance et de l'innovation, je suis optimiste quant aux opportunités qui s'offrent à nous sur les marchés européen et mondial. En donnant aux consommateurs les moyens de faire des choix d'achat plus durables et en révolutionnant le secteur du commerce de détail, je pense que nous pouvons ouvrir la voie à un avenir à la fois dynamique sur le plan économique et respectueux de l'environnement. » ? Florin Filote, directeur général pour l'Europe, ThredUp

Avant de rejoindre ThredUp, Filote a occupé plusieurs postes de direction au sein du leader de l'e-commerce dans les pays baltes et la Finlande, Pigu Hobby Hall Group, en qualité de Group Transformational CEO et Chief Revenue Officer par intérim. Avant cela, il a passé sept ans à diriger la stratégie et l'exécution de la place de marché et des ventes B2B chez le géant européen du commerce électronique eMAG. Il a précédemment occupé d'autres postes de haute direction couvrant le commerce moderne et les biens de consommation emballés. Filote a suivi plusieurs programmes exécutifs à la Harvard Business School et est diplômé d'un Bachelor of Science en gestion et d'un Master of Science en économie de l'Université de Transylvanie en Roumanie, ainsi que d'un diplôme en informatique du Grigore Moisil College.

Avec pour mission de donner ses lettres de noblesse au marché de l'occasion, ThredUp transforme la revente grâce à la technologie. En facilitant l'achat et la vente d'occasion, ThredUp est devenue l'une des plus grandes plateformes de revente en ligne de vêtements, de chaussures et d'accessoires au monde. Les vendeurs apprécient ThredUp car l'entreprise leur permet de maintenir leur dressing à jour et de créer de la valeur pour eux-mêmes ou pour l'organisme de bienfaisance de leur choix, tout en agissant pour la planète. Les acheteurs apprécient de disposer des marques abordables, haut de gamme et de luxe sur une seule plateforme, avec jusqu'à 90 % de réduction sur le prix de détail estimé. Notre plateforme d'exploitation propriétaire est la base de notre place de marché gérée et se compose d'une infrastructure de traitement distribué, de logiciels et de systèmes propriétaires et d'une expertise en science des données. Avec le service de revente en tant que service de ThredUp, certaines des plus grandes marques et détaillants au monde tirent parti de notre plateforme pour offrir à leurs clients des expériences de revente personnalisables et évolutives. ThredUp a traité plus de 172 millions d'articles d'occasion de 55 000 marques dans 100 catégories. En prolongeant le cycle de vie des vêtements, ThredUp change la façon dont les consommateurs achètent et ouvre la voie à un avenir plus durable pour l'industrie de la mode.

