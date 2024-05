IIIF150 Air2 Ultra : le téléphone robuste le plus fin au monde avec une épaisseur de 8,55 mm





SHENZHEN, Chine, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Fondée en 2020, la société IIIF150 est spécialisée dans les téléphones robustes ultraminces haut de gamme. Reconnaissant un défaut courant sur le marché actuel, à savoir le sacrifice de l'esthétique et de l'ergonomie au profit de la durabilité, l'équipe produit de IIIF150 s'est attelée à redéfinir la norme. L'engagement de IIIF150 réside dans la conception méticuleuse, la recherche incessante et le développement innovant de téléphones robustes ultra-minces. Voici le IIIF150 Air2 Ultra, le téléphone robuste le plus fin de l'histoire en 2024, avec une épaisseur de 8,55 mm.

Un design unique d'avion de chasse

L'Air2 Ultra présente un design élégant d'avion de chasse, un poids léger et une épaisseur de seulement 8,55 mm pour un poids de 230 g, ce qui le place en tête du classement des téléphones robustes ultra-minces à ce jour. Fabriqué avec précision et souci du détail, sa largeur de 79,8 mm tient confortablement dans la main. Le cadre CarbonEdge étroit de 1,6 mm est léger et présente une résistance élevée aux températures, aux frottements et à la corrosion, ce qui renforce la durabilité du téléphone.

Le premier AMOLED flexible sur les téléphones robustes

Le IIIF150 Air2 Ultra est le premier téléphone robuste de l'industrie à être équipé de l'AMOLED flexible pour réduire l'épaisseur de l'écran de 1,35 mm à 0,65 mm. Cet écran AMOLED flexible de 6,8 pouces offre une luminosité de pointe de 2 600 nits, une PWM à haute fréquence et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour garantir des détails éclatants et une expérience de navigation transparente. De plus, la fonction d'alerte dynamique n'affecte pas l'expérience de l'affichage plein écran.

Imagerie professionnelle : Owlmage autofocus 64 MP

La caméra de vision nocturne infrarouge est dotée d'une image Owlmage autofocus de 64 mégapixels, une première dans les téléphones robustes, ainsi que d'un appareil photo principal de 108 mégapixels. IIIF150 a développé la fonction Owl Image pour permettre aux amateurs d'activités de plein air de prendre des photos même dans l'obscurité totale. L'Owlmage offre une portée de 20 mètres, ce qui lui permet de rivaliser avec les principaux acteurs du marché. En outre, l'Owlmage est également doté d'une fonction de stabilisation de la vision nocturne.

Confortablement robuste---certifié IP68, IPX9K, et STD-810H

Le IIIF150 Air2 Ultra n'est pas seulement élégant, il est aussi robuste grâce au verre Corning Gorilla d'une épaisseur de 1,1 mm, au déploiement restructuré des pièces matérielles et à la certification stricte des normes IP68, IPX9K et STD-810H pour les téléphones robustes. Ce véritable héros de l'étanchéité n'a pas besoin d'une prise étanche. Grâce à une technologie avancée de conception et de fabrication de matériel étanche, presque tous les téléphones robustes ultraminces IIIF150 ont ingénieusement supprimé le traditionnel bouchon étanche. L'Air2 Ultra est parfaitement étanche à une profondeur de 6 m dans l'eau pendant 24 heures.

5G plus 32 Go de RAM

Enfin, l'Air2 Ultra est équipé du processeur Dimensity 7050 5G, dont le processus graphique a été grandement amélioré par rapport à la dernière génération. Avec 16 Go de RAM LPDDR5 et 16 Go d'extension de RAM et de ROM jusqu'à 512 Go UFS3.1, il offre suffisamment d'espace pour toutes les aventures de votre vie. Il présente également une capacité de charge rapide GaN de 65 W.

Le IIIF150 Air2 Ultra élève l'expérience du téléphone robuste à un nouveau niveau grâce à une philosophie de produit centrée sur l'expérience de l'utilisateur. Le design unique, la technologie de pointe des téléphones robustes et l'adoption rapide de nouvelles conceptions matérielles garantissent aux utilisateurs une expérience en plein air inoubliable.

