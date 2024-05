Les livraisons cumulées de modules Trina Solar de 210 mm ont dépassé les 120 GW à la fin du premier trimestre





CHANGZHOU, Chine, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Trina Solar, leader mondial des solutions photovoltaïques intelligentes et de stockage d'énergie, a annoncé le 25 avril ses résultats financiers pour 2023 et le premier trimestre 2024. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 16,09 milliards de dollars (113 392 milliards de yuans) pour 2023, soit 27,26 % de plus qu'en 2022, et 65,21 GW de modules livrés, soit 51,33 % de plus qu'en 2022. À la fin de 2023, Trina Solar avait livré des systèmes de montage solaires totalisant 20 GW et des systèmes de stockage d'énergie et de conteneurs CC d'une puissance de 5 GWh.

Les livraisons cumulées de modules Trina Solar avaient dépassé les 205 GW à la fin du premier trimestre 2024. Les livraisons cumulées de ses modules de 210 mm ont atteint les 120 GW, ce qui lui a permis de conserver sa première place au niveau mondial et de souligner son leadership dans l'industrie.

Grâce à ses innovations technologiques continues, le module Vertex N 700W+ de l'entreprise, basé sur la technologie de 210 mm et les cellules i-TOPCon de type n, affiche une puissance de sortie de 720,53 W en production de masse, la plus élevée parmi les modules TOPCon pouvant être produits en masse, et a atteint une puissance de sortie maximale de 740,6 W en laboratoire, établissant ainsi un nouveau record mondial ces derniers jours. C'est la 26e fois que l'entreprise établit ou bat des records mondiaux en matière d'efficacité de conversion des cellules/modules ou de puissance de sortie.

Guidée par une solide stratégie de solutions photovoltaïques et de stockage d'énergie, Trina Solar étend ses activités de stockage d'énergie dans le monde entier. À la fin de l'année dernière, ses livraisons de conteneurs CC et de systèmes de stockage d'énergie s'élevaient à 5 GWh, couvrant la Chine, l'Europe, la région Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique du Sud. En février, Trina Storage a lancé Elementa 2, la nouvelle génération de système de stockage d'énergie à refroidissement liquide. Elementa 2 est intégré aux cellules de stockage Trina de pointe offrant une sécurité, des performances et une durée de vie cyclique élevées.

TrinaTracker a livré avec succès plus de 20 GW de systèmes de montage solaire dans le monde entier, couvrant plus de 60 pays. Sa capacité de production mondiale annuelle de traqueurs est supérieure à 10 GW. TrinaTracker continue d'innover et a dévoilé en février la version améliorée de sa centrale Vanguard 1P, idéale pour les modules Vertex N 720W, avec un LCOE inférieur et un TRI supérieur.

L'entreprise met en place une capacité de production intégrée de type n afin de répondre à la demande croissante. Elle cible également une capacité de production de plaquettes monocristallines, de cellules à haut rendement et de modules de 60 GW, 105 GW et 120 GW respectivement d'ici la fin de 2024.

Trina Solar s'engage à devenir le chef de file avec des solutions solaires photovoltaïques et des solutions de stockage d'énergie intelligentes et à faciliter la transformation de nouveaux systèmes d'alimentation pour un avenir carboneutre.

