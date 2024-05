FPT fait son entrée dans le classement des 50 plus importantes sociétés de services informatiques en Asie





La société internationale de technologies de l'information FPT Corporation figure parmi les 50 plus importantes sociétés de services informatiques en Asie et parmi les 150 plus importantes au monde en termes de chiffre d'affaires, selon le rapport Gartner Market Share: Services, Worldwide, 2023. Cela fait de FPT la première entreprise technologique basée au Vietnam à atteindre ce jalon, soulignant l'engagement de l'entreprise à élargir sa clientèle mondiale et à fournir des services et solutions de bout en bout complets.

D'après le rapport Gartner ® Market Share: Services, Worldwide , FPT a généré un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard USD avec ses services informatiques mondiaux en 2023. L'entreprise se classe à présent en 44e position en Asie, en progression de 8 places par rapport à l'an dernier. Dans le classement mondial, FPT a également progressé de 14 places.

Au-delà de ce segment, le chiffre d'affaires total de FPT a atteint 2,17 milliards USD grâce à ses principaux secteurs d'activité dans la technologie, les télécommunications, ainsi que l'éducation et l'investissement, représentant un taux de croissance de 19,6 %. La croissance résulte principalement de la demande accrue dans le monde pour les services de transformation numérique, qui ont continué de figurer parmi les services les plus demandés de FPT à l'échelle mondiale, avec une progression de 42 % des revenus en glissement annuel. En outre, le marché japonais a enregistré la plus forte croissance en 2023 ? supérieure à 52 % en yens japonais ?, suivi de près par la région Asie-Pacifique avec une croissance de 37,7 %.

En 2023, FPT a étendu sa présence mondiale en ouvrant de nouveaux bureaux en Amérique, au Japon, en Corée, en Chine et en Indonésie, ainsi qu'en réalisant des investissements stratégiques et en menant des opérations d'acquisition avec Landing AI, Intertec International, Cardinal Peak et AOSIS ; la société a par ailleurs renforcé ses partenariats avec des leaders de l'industrie tels SAP, Microsoft, AWS, Salesforce et Adobe. L'entreprise a également renforcé son expertise et ses compétences de base dans divers domaines, comme le Cloud et les données, la modernisation de l'ERP, les soins de santé, les BFSI (banques, services financiers et assurance), l'énergie et les véhicules définis par logiciel, avec le lancement de FPT Automotive, une filiale de technologie automobile sise aux États-Unis.

« Ayant fait son entrée dans le classement des fournisseurs internationaux de services informatiques ayant dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires, FPT Corporation demeure fidèle à son engagement de proposer des services et solutions à haute valeur ajoutée à ses clients du monde entier. Nous allons ?mettre le paquet' dans nos secteurs en croissance rapide comme l'IA, l'automobile, les soins de santé, les BFSI, les énergies renouvelables et les semi-conducteurs. Dans le même temps, nous continuerons d'accélérer les initiatives dans la transformation numérique et écologique dans toute l'entreprise », a déclaré Pham Minh Tuan, vice-président exécutif de FPT et PDG de FPT Software.

Au premier trimestre 2024, FPT a enregistré un chiffre d'affaires et un bénéfice avant impôts en progression de respectivement 20,6 et 19,5 % en glissement annuel. Pour 2024, la société ambitionne une augmentation de 17,5 % de son chiffre d'affaires et de 18,2 % de ses bénéfices avant impôts. D'ici 2030, FPT prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 5 milliards USD dans les services informatiques pour le marché mondial, renforçant son statut de fournisseur de solutions technologiques de classe mondiale.

Gartner, Market Share: Services, Worldwide, 2023, 12 avril 2024

À propos de FPT Corporation

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan au niveau mondial, dont le siège se trouve au Vietnam. FPT opère dans trois secteurs principaux : la technologie, les télécommunications et l'éducation. Au cours de plus de trois décennies de développement, FPT a constamment fourni des produits pratiques et efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d'organisations commerciales et non commerciales dans le monde entier, plaçant ainsi le Vietnam sur la carte technologique mondiale. En suivant les dernières tendances du marché ainsi que les technologies émergentes, FPT a développé l'écosystème Made-by-FPT de services, de produits, de solutions et de plateformes, qui permet une croissance durable pour les organisations et les entreprises et offre des expériences distinctives aux clients. En 2023, FPT a enregistré un chiffre d'affaires total de 2,17 milliards USD avec plus de 48 000 employés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://fpt.com/en.

17 mai 2024 à 02:00

