Recor Medical soutient des actions mondiales à l'occasion de la Journée mondiale de l'hypertension : L'intervention précoce et l'innovation continue sont les clés de la lutte contre ce tueur silencieux qui affecte des milliards de personnes dans le monde





FRANCFORT, ALLEMAGNE and PALO ALTO, Calif., 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'hypertension artérielle, ou HTA, touche un Européen sur trois de plus de 30 ans et plus d'un milliard de personnes dans le monde. L'hypertension est appelée le "tueur silencieux" parce que de nombreuses personnes ne savent pas qu'elles en souffrent et qu'elle peut entraîner de graves problèmes de santé au fil du temps. L'hypertension est le premier facteur contribuant à la charge de morbidité mondiale et a été associée à une réduction de cinq ans de l'espérance de vie. Elle constitue un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques et d'autres problèmes de santé graves.

Le 17 mai est la Journée mondiale de l'hypertension, une action mondiale visant à souligner l'importance du contrôle de la tension artérielle et à sensibiliser à cette maladie chronique aux conséquences graves. Recor Medical - le pionnier du système Paradisetm Ultrasound Renal Denervation (uRDN), une technique médicale récemment approuvée par la FDA pour le traitement de l'hypertension artérielle - participe à cet appel en sensibilisant les gens à cette maladie et en encourageant davantage d'innovations et un accès équitable à une intervention précoce et à des solutions durables pour les patients qui souffrent de cette maladie chronique.

Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre d'adultes souffrant d'hypertension a doublé entre 1990 et 2019, passant de 650 millions à 1,3 milliard. Le rapport indique également que seuls 54 % des adultes souffrant d'hypertension sont diagnostiqués et que seuls 42 % reçoivent un traitement. Si l'hypertension n'est pas diagnostiquée ou contrôlée, elle contribue fortement à d'autres risques à long terme, notamment :

Maladie ou insuffisance rénale chronique

Perte de la vue

Dysfonctionnement sexuel

Démence

Myomes de l'utérus.

Chez environ un tiers des patients traités pour hypertension, la pression artérielle reste incontrôlée malgré un mode de vie sain et la prise de plus de trois médicaments. Pour ces patients, il est essentiel d'innover et d'investir dans de nouvelles solutions afin de contrôler leur tension artérielle et d'avoir un avenir plus sain. Des traitements pharmaceutiques aux technologies, les patients ont besoin de nouvelles thérapies qui peuvent donner des résultats thérapeutiques qui changent la vie. Il s'agit notamment de thérapies basées sur des dispositifs médicaux, comme le système de dénervation rénale par ultrasons Paradisetm (uRDN), une option de traitement supplémentaire pour les patients qui ne sont toujours pas contrôlés et qui présentent un risque cardiovasculaire élevé malgré les changements de mode de vie standard et le traitement par des médicaments oraux.

« Les nouvelles technologies telles que le système uRDN Paradise de Recor aident les patients à lutter contre l'hypertension et ont un impact significatif sur la vie des gens. Nous savons que l'éducation, l'intervention précoce et la gestion de l'hypertension sont des premières étapes cruciales dans le traitement de cette maladie chronique", a déclaré Lara Barghout, présidente et CEO de Recor Medical. "Nous soutenons les efforts de la Journée mondiale de l'hypertension et nous continuerons à nous engager auprès des prestataires et des patients pour atténuer les effets de cette maladie avant qu'elle ne progresse. »

« Les médecins et leurs patients qui souffrent d'hypertension ont besoin de solutions innovantes. Et pour ceux qui souffrent d'une hypertension résistante non contrôlée, la technologie devient une option de plus en plus importante pour aider à contrôler cette maladie. Toutes les interventions doivent être envisagées pour s'attaquer à ce problème mondial », a ajouté M. Barghout.

Le système Paradise uRDN de Recor Medical est la première technologie de dénervation rénale (RDN) basée sur les ultrasons qui réduit la pression artérielle en dénervant les nerfs sympathiques hyperactifs qui entourent les artères rénales. Le système Paradise uRDN délivre une énergie ultrasonique de 360 degrés aux nerfs environnants par chacune des artères rénales principales en deux ou trois passages de sept secondes chacun. Le cathéter Paradise est doté du système exclusif HydroCoolingtm, qui fait circuler de l'eau stérile à travers le ballonnet pendant l'intervention afin de refroidir et de protéger les couches internes de l'artère rénale.

À propos de Recor Medical, Inc.

Basée à Palo Alto, en Californie, Recor Medical, une filiale à part entière de Otsuka Medical Devices Co. Ltd, est une société de technologie médicale qui se concentre sur l'amélioration du traitement de l'hypertension. Recor est un pionnier dans l'utilisation du système Paradise de dénervation rénale par ultrasons pour le traitement de l'hypertension. Le système Paradise est un produit expérimental au Japon, il est approuvé par la FDA aux États-Unis et il porte le marquage CE. Recor a obtenu des résultats positifs dans trois études indépendantes, randomisées et contrôlées en aveugle, sur le système Paradise chez des patients souffrant d'hypertension légère à modérée et résistante. En outre, Recor a lancé le registre Global Paradise System ("GPS") dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, avec des projets de déploiement à l'échelle mondiale.

http://www.recormedical.com/

À propos d'Otsuka Medical Devices

Otsuka Medical Devices Co., Ltd. s'occupe du développement et de la commercialisation à l'échelle mondiale de dispositifs médicaux qui offrent de nouvelles options thérapeutiques dans des domaines où les besoins des patients ne peuvent pas être satisfaits par des traitements pharmaceutiques ou d'autres traitements conventionnels. Otsuka Medical Devices est une filiale de Otsuka Holdings Co, Ltd (www.otsuka.com/en), une entreprise mondiale de soins de santé cotée à la bourse de Tokyo (JP 4578).

https://www.omd.otsuka.com/en/

Vous trouverez le communiqué de presse original sur www.recormedical.com

Contact médias

Jennifer Disper-Wilmsen

Responsable de la communication EMEA

Otsuka Medical Devices Europe GmbH (Recor Medical)

+49 (171) 17 68 49 0

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2415365/Recor_Medical_BP.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2270774/Recor_Medical_Logo.jpg

17 mai 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :