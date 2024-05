CUBE acquiert les activités de veille réglementaire mondiales de Thomson Reuters





LONDRES, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- CUBE, un leader mondial de la veille réglementaire automatisée (ARI) et de la gestion des changements réglementaires (RCM), annonce aujourd'hui son acquisition des produits et des activités Thomson Reuters Regulatory Intelligence et Oden.

L'acquisition de ces entreprises mondiales représente une étape importante dans les plans de croissance de CUBE. Elle lui permettra d'atteindre une taille significative au sein de nombreuses institutions financières de premier plan et d'importance systémique dans le monde. La base de clients mondiaux existante de CUBE sera élargie pour atteindre un total d'environ 1 000 clients dans les domaines de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et d'investissements, des paiements et des secteurs réglementés adjacents.

Le nombre d'employés de CUBE dans le monde passera à 600, dont près de 250 sont des experts hautement qualifiés en matière de réglementation, des juristes et des professionnels de la conformité.

Ben Richmond, fondateur et PDG de CUBE, a déclaré : « Thomson Reuters est reconnu pour être le plus grand et le meilleur de l'industrie en matière d'analyse réglementaire et d'expertise en la matière, aux côtés du journalisme et de l'information de pointe. La combinaison de l'IA spécialement conçue par CUBE, avec les années de contenu élaboré par les analystes experts de Thomson Reuters Regulatory Intelligence et Oden, accélérera l'innovation. Ensemble, nous offrirons à nos clients mondiaux des capacités de transformation réglementaire qui n'auraient pu être imaginées auparavant. »

Ben Richmond poursuit : « Ce regroupement permettra d'élargir et d'approfondir considérablement le contenu et la technologie de CUBE en matière de réglementation. Il s'agit d'une étape importante vers la création d'une plateforme de conformité réglementaire et de risque qui définit l'industrie et qui profitera à tous les clients et rehaussera l'industrie dans son ensemble. »

Grâce à cette acquisition, CUBE fournira une sélection étendue et complète de services spécialisés de veille réglementaire et de changement réglementaire, en s'engageant à l'excellence, à la qualité et à un contenu réglementaire hautement contextualisé et significatif pour les clients. En combinant la technologie de pointe et l'expertise en la matière à l'échelle de CUBE, nous établirons une nouvelle barre pour l'industrie en matière d'automatisation et de contenu réglementaire.

Chris Maguire, directeur général, risque et fraude, Corporates, Thomson Reuters, a déclaré : « Il était clair pour nous que CUBE s'était imposé comme l'un des principaux fournisseurs de veille réglementaire pour les entreprises clientes mondiales dans les secteurs des services financiers et de l'assurance. Nous voulions nous assurer que nos clients et nos employés pourraient travailler avec une organisation qui continuerait à innover et à investir considérablement dans des solutions telles que Thomson Reuters Regulatory Intelligence et Oden. Nous travaillons sans relâche pour assurer une transition transparente et enrichissante pour les clients et les employés, et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de CUBE pendant cette transition. »

Christopher Fielding, Hg, a indiqué : « Nous sommes ravis d'étendre davantage notre portée sur le marché, en intégrant deux entreprises mondiales de haute qualité et complémentaires à la plateforme CUBE. »

Thomas Martin, Hg, a ajouté : « Nous considérons que ces acquisitions favorisent l'innovation dans le secteur de la veille réglementaire et de la gestion du changement, ce qui renforce la demande pour ces solutions de qualité dans le monde entier. »

Les termes de la transaction ne seront pas divulgués.

À propos de CUBE

CUBE fournit une source très complète et solide de données réglementaires classifiées et significatives basées sur l'IA pour alimenter ses solutions de veille réglementaire automatisée (ARI) et de gestion du changement réglementaire (RCM). La technologie réglementaire spécialisée de CUBE, notamment son moteur d'IA (RegBrain) et sa plateforme logicielle (RegPlatform), suit, analyse et surveille les lois, les règles et les règlements dans chaque pays et dans chaque langue publiée afin de créer une empreinte réglementaire toujours à jour qui transforme la visibilité et la capacité de conformité pour les clients du monde entier.

Avec des opérations en Europe, en Amérique du Nord, au Canada, en Asie et en Australie, CUBE sert une base diversifiée et mondiale de clients et de partenaires, y compris les plus grandes institutions financières du monde, qui tirent parti de la plateforme de CUBE pour rationaliser leurs processus complexes de veille réglementaire et de gestion du changement.

À la suite du partenariat stratégique avec Hg en mars 2024, CUBE a annoncé l'acquisition de la société américaine Reg-Room en mai 2024.

À propos de Hg

Hg soutient la création d'entreprises de pointe qui fournissent aux entreprises des applications logicielles ou des services de flux de travail essentiels, offrant ainsi un lieu de travail plus automatisé à leurs clients.

Ce secteur se caractérise par des tendances de numérisation qui en sont aux premiers stades d'adoption et qui sont appelées à transformer le lieu de travail des professionnels au cours des décennies à venir. Le soutien de Hg combine une connaissance approfondie du marché final avec des ressources opérationnelles de classe mondiale, fournissant un puissant soutien aux chefs d'entreprise qui cherchent à étendre leurs activités ? des entreprises bénéficiant d'investissements importants, pérennes et qui servent bien leurs clients.

Avec un vaste réseau européen et une forte présence en Amérique du Nord, les 400 employés de Hg et environ 70 milliards de dollars de fonds sous gestion soutiennent un portefeuille d'environ 50 entreprises, d'une valeur globale de plus de 140 milliards de dollars, avec plus de 110 000 employés, dont le chiffre d'affaires croît régulièrement de plus de 20 %.

À propos de Regulatory Intelligence

Regulatory Intelligence est une solution proactive, connectée et complète qui suit et analyse les changements réglementaires au sein d'environ 2 000 organismes de réglementation et recueils de règles dans plus de 20 pays. Elle permet aux secteurs de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI) de gérer l'exposition aux risques opérationnels, réglementaires et de conformité.

À propos d'Oden

Oden State Rules and Regulations (SR&R), Oden Policy Terminator/Sentry PT et OdenTrack fournissent des référentiels et des solutions automatisées permettant de se conformer aux règles et réglementations des États en matière d'assurance des particuliers et des entreprises aux États-Unis.

